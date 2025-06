Amici, Maria De Filippi avrebbe detto si al rientro nella scuola di due ex: ecco chi potrebbe arrivare a Settembre. Tutte le indiscrezioni.

Amici, novità inattese per la prossima stagione tv: Maria è pronta a far rientrare due ex della scuola. Le indiscrezioni.

I provini per accedere alla nuova stagione di Amici sono in corso: tantissimi i ragazzi che sono determinati ad entrare nella scuola più ambita della tv e diversi sono i potenziali talenti che grazie a Maria De Filippi avranno l’opportunità di esibirsi e di mostrare il loro valore. In attesa di selezionare i giovani allievi che formeranno la nuova classe gli occhi sono puntati sul dietro le quinte del format. Da Settembre potrebbero esserci delle novità anche fra i coach della scuola: come di consueto i rumors tra chi va e chi arriva sono molti.

Le indiscrezioni degli ultimi giorni alludono a diversi cambiamenti. Si parla soprattutto dei nei coach di danza. A quanto pare sono previsti degli arrivi inattesi, nomi di personaggi noti al grande pubblico che godono di una certa popolarità grazie alla partecipazione ad altri programmi molto famosi. Tra questi c’è sicuramente Angelo Madonia che ha lasciato Ballando con le stelle e potrebbe approdare proprio ad Amici, ma si è anche ipotizzato il possibile ritorno di Raimondo Todaro.

Le new entry subentrerebbero al posto di Deborah Lettieri il cui addio al talent appare certo. Tra tutto queste ipotesi, alcune decisamente molto fantasiose e senza attendibilità negli ultimi giorni se n’è aggiunta un’altra che ha allertato l’attenzione dei fedeli fans della scuola di Maria. A quanto pare la De Filippi sarebbe pronta a riprendere due ex volti di Amici, due personaggi che devono molto al talent e che per diverse questioni hanno scelto di lasciare.

Amici, possibile il ritorno di due ex ballerini

I nomi quotati per un possibile ritorno ad Amici sono quelli di Veronica Peparini e Andreas Muller: coppia nata nella scuola, genitori da poco più di un anno di due bellissime gemelline e ballerini accreditati. Veronica è stata coach di ballo per diversi anni, mentre Muller dopo essere stato un allievo modello e dopo aver vinto il talent è entrato nel cast dei professionisti.

I due, anche se in momenti differenti, ad un certo punto hanno detto addio alla scuola e hanno intrapreso altre strade. Lei tornerebbe al suo ruolo di professoressa, spesso in contrasto con Alessandra Celentano e lui in quello di ballerino professionista. Veronica e Andreas sarebbe già in trattativa, mancherebbe solo l’ufficialità che per il momento non è arrivata.

Veronica Peparini e Andreas Muller trattativa in corso per tornare ad Amici

I contatti tra la produzione di Amici e Veronica Peparini e Andreas Muller sarebbero in corso e diversi i punti già definiti, mancherebbe giusto alcuni dettagli per chiudere la trattativa. Tuttavia per il momento sono solo rumors e indiscrezioni che non hanno trovato nessuno conferma ufficiale.

Ovviamente in fans sarebbero molto contenti del ritorno dei due nel talent: del resto Veronica è sempre stata una coach molto apprezzata e Andreas un ballerino eccellente. Non resta che attendere le notizie ufficiali che riguardano il talent più visto dalla tv, notizie che saranno condivise sicuramente nelle prossime settimane. Per ora è certo che il dietro le quinte di Amici è decisamente molto vivace e le novità non deluderanno le aspettative del pubblico.