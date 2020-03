Maria Righetti, madre Albero Sordi/ Un rapporto unico e morboso tra i due

Maria Righetti è stata la madre di Alberto Sordi, l’attore celebrato nel film tv “Permette? Alberto Sordi” con Edoardo Pesce trasmesso martedì 24 marzo 2020 in prima serata su Raiuno. Un film pensato per celebrare un gigante del nostro cinema, uno dei più amati e apprezzati artisti a livello internazionale. Un vero e proprio mito del cinema italiano che ha fatto sorridere tutti. Tra i personaggi raccontati nel film c’è spazio anche per mamma Maria, la donna più importante della vita dell’attore che nel film tv, diretto da Luca Manfredi, è interpretata da Paola Tiziana Cruciani. Un rapporto unico quello tra Alberto e la madre, quasi morboso verrebbe da dire se consideriamo un particolare aneddoto raccontato da Federico Fellini e giunto fino ad noi. A raccontarlo è stato lo stesso regista Luca Manfredi che alla stampa ha detto: “Ho letto molte biografie su Sordi e in una di queste c’è la dichiarazione di Fellini che era presente quando morì sua madre. Si chiuse a chiave ventiquattro ore nella stanza dove c’era la madre senza fare entrare nessuno, mandando via persino gli uomini delle imprese funebri per poi farli tornare il giorno dopo”.

Maria Righetti, la mamma di Alberto Sordi

Maria Righetti è stata la donna più importante della vita di Alberto Sordi. L’aneddoto raccontato dal regista Luca Manfredi non è una novità, visto che per anni questa notizia è rimbalzata su tutti i quotidiani nazionali. Non è un segreto che Alberto Sordi abbia sempre avuto un rapporto di grande complicità con la madre Maria; un rapporto che chi ha vissuto la casa di Alberto ha sempre descritto come sincero. La madre spesso ha anche consigliato il figlio nelle sue relazioni amorose; in particolare si dice che mamma Maria non fosse molto propensa alla relazione tra il figlio e l’attrice e doppiatrice Andreina Pagnani per l’enorme differenza di età: lui 22 e lei 36. Mamma Maria è stata per l’attore romano il suo punto di riferimento, la sua ancora di salvezza da cui non si è mai voluto allontanare.