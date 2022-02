Maria Rita Gismondo/ “Nuove regole quarantene e dad assolutamente illogiche”

Non si trova assolutamente d’accordo con le nuove regole riguardanti le quarantene degli studenti e la Dad, l’autorevole microbiologa Maria Rita Gismondo, dell’ospedale Sacco di Milano. Intervenendo nelle scorse ore, così come si legge su Orizzontescuola.it, la scienziata ha semplicemente commentato così: “Assolutamente illogico tutto quello che è stato fatto con le attuali misure sulla scuola”. Molto critico anche Agostino Miozzo, ex coordinatore del Cts, il Commissario tecnico scientifico per l’emergenza covid, secondo cui per capire al meglio le nuove regole servirebbe un titolo di studio: “Mi sembra che sia necessaria una laurea in Filosofia della scienza per comprendere e applicare”.

Proprio per questo il professor Miozzo, che è sempre stato al fianco degli studenti in questi due anni di pandemia, ha aggiunto, in merito alle proteste degli alunni: “se avessi 50 anni di meno scenderei in piazza anch’io”. Vede infine il bicchiere mezzo pieno il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, che parla di situazione migliorata, anche se non ottimale: “Si va verso la semplificazione, ma io credo sia ancora complicata la matassa – ha detto stamane ai microfoni di Mattino 5 (qui l’intervista integrale) le norme sono differenziate fra medie, elementari e superiori”.

DALLA GISMONDO A BASSETTI, QUANTE PERPLESSITA’ SULLE NUOVE REGOLE COVID PER LE SCUOLE

Secondo Matteo Bassetti sarebbe stato più giusto concentrarsi esclusivamente sugli studenti con i sintomi, tralasciando tutti gli altri e soprattutto il tracciamento, che nelle ultime settimane, con l’esplosione dei casi, è letteralmente saltato.

“L’ideale – le parole del noto medico genovese – sarebbe concentrarsi solo sui sintomatici, abbandonando tutto ciò che riguarda il tracciamento visto che nelle scuole italiane è impossibile farlo. Oggi abbiamo due strumenti, la vaccinazione e dall’altra guardare i sintomatici: hai sintomi, stai a casa per tre giorni dopo la scomparsa dei sintomi, poi fai un tampone e torni a scuola, Eliminiamo tutto ciò che riguarda il tracciamento, non l’abbiamo mai fatto e non vedo perchè dobbiamo farlo ora che il virus è divenuto un virus influenzale, è altamente depotenziato”.

