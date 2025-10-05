Chi è Maria Rita Parsi, psicoterapeuta esperta in infanzia e adolescenza: la carriera, le ricerche e l'importanza del gioco nelle attività quotidiane

Chi è Maria Rita Parsi, esperta di infanzia e adolescenza: carriera e scuola di pensiero

Tra gli ospiti di oggi, domenica 5 ottobre, a Domenica In c’è la psicologa, psicoterapeuta e scrittrice italiana Maria Rita Parsi, una delle voci più illustri e autorevoli nello studio dell’infanzia e dell’adolescenza. Attuale componente dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, è stata membro del Comitato ONU sui diritti del fanciullo e oggi fa parte del Gruppo di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dedicato alla Child Guarantee.

Nel corso della sua carriera ha pubblicato oltre cento libri di carattere scientifico, letterario e divulgativo ed è presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus, nata per tutelare e promuovere i diritti dei minori. Nelle sue ricerche e nel suo lavoro, Maria Rita Parsi ha sempre messo al centro lo sviluppo dei bambini, ma anche sottolineato l’importanza di entrare in contatto con il mondo esterno attraverso la sperimentazione del gioco.

Maria Rita Parsi e l’importanza del gioco nel bambino: ecco perché è così fondamentale

Secondo l’esperta, infatti il gioco è un momento fondamentale perché consente ai più piccoli di sperimentare la realtà: toccare i primi giocattoli, disegnare, correre, indossare costumi, suonare strumenti musicali. Si tratta di una vera e propria “prova generale della vita”, così la chiama Maria Rita Parsi, grazie alla quale i bambini non solo sviluppano competenze e creatività, ma imparano anche a rapportarsi con gli altri bambini, ma non solo.

“Quando giocano insieme emergono i loro modi di stare nei rapporti, imparano a collaborare, a manifestare le opposizioni e attraverso le loro scelte si possono intuire tendenze di carattere e di personalità”, ha spiegato in diverse interviste l’esperta Maria Rita Parsi.