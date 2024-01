Maria Rita Parsi, chi è la psicoterapeuta ospite a La volta buona: “Da bambina ero dislessica”

Maria Rita Parsi è una psicologa e psicoterapeuta che i telespettatori conoscono molto bene perché è spesso ospite in molte trasmissioni Rai nelle vesti di opinionista. Ed oggi interverrà a La volta buona da Caterina Balivo ma chi è Maria Rita Parsi? In una recente intervista ha rivelato che da piccola era dislessica e poi, grazie all’aiuto di logopedisti e la psicoterapia è riuscita e superare il suo problema.

La psicologa Maria Rita Parsi ha all’attivo la pubblicazione di più di 100 libri di tipo scientifico, divulgativo e letterario e l’attuale componente dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza ed in passato è stata tra i membri del Comitato Onu sui diritti del fanciullo. Dagli ’90, inoltre, collabora come editorialista con molti quotidiani come Il Messaggero, Oggi e Il resto del Carlino.

Chi è Maria Rita Parsi, ospite oggi a La volta buona: vita privata e sentimentale

Per quanto riguarda, invece, la vita privata di Maria Rita Parsi su di lei si sa ben poco. Al momento sembra che sia single ed in passato non è stata mai sposata né ha avuto figli. Di recente, ospite a Diario Del Giorno su Rete 4 si era espressa sulla drammatica vicenda di Giulia Cecchettin, uccisa dal fidanzato Filippo Turetta a soli 21 anni. In quell’occasione, facendo un discorso generale, la psicoterapeuta aveva rivelato: “La mania del controllo. Il gioco del controllo non è solo del maschile, non nasce solo dall’educazione patriarcale. Ci sono situazioni di madri, padri, che iper controllano. I genitori sono la prima agenzia di educazione.” Mentre su Turetta aveva aggiunto: “L’inconscio non perdona. È prevista una pena specifica ma l’inconscio continuerà a perseguitarlo. Ci sarà un lunghissimo disagio. Sono convinta che non solo pagherà, ma pagherà a lungo dentro di sé.”











