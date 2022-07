Brando e Maria Rosa De Sica, figli Christian De Sica/ Lezioni di canto con papà…

Maria Rosa De Sica, chi è la figlia di Christian De Sica

Cresciuta in una famiglia di artisti, Maria Rosa De Sica, figlia di Christian De Sica e Silvia Verdone, la sorella di Carlo Verdone, non poteva non ereditare dalla famiglia la passione per il mondo della musica e dell’arte in generale. Sposata con Federico Pellegrini, ha tuttavia deciso di dedicare il proprio talento artistico e creativo alla moda. Maria Rosa, infatti, lavora come stilista e costumista ed è fondatrice, insieme al marito Federico Pellegrini, del brand Mariù.

Silvia Verdone, moglie Christian De Sica/ Dedica speciale sui social: romanticismo e…

Pur avendo una scelto una strada diversa da quella di papà Christian, zio Carlo e del fratello Brando che il pubblico conosce bene avendo scelto la stessa strada di papà Christian e nonno Vittorio, Maria Rosa coltiva comunque la passione per la musica. Una passione che condivide proprio con papà Christian che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una dolce foto scattata durante le loro lezioni di canto.

Christian De Sica/ "Mia moglie Silvia mi ha dato 2 figli meravigliosi, io fortunato…"

Maria Rosa De Sica, stessa passione di papà Christian

Maria Rosa e Christian De Sica, appena possono, si dedicano alla musica che entrambi amano. Una passione che ha così spinto padre e figlia a duettare insieme, in tv, durante lo spettacolo del figlio di Vittorio De Sica, Una serata tra amici. Un momento magico per Christian e Maria Rosa che, sul duetto con il padre, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, dichiarò:

“Avevo voglia di condividere un momento intimo con papà. La passione per il canto me l’ha trasmessa lui quando ero bambina: il pomeriggio rientrava a casa, si metteva in salone e ascoltava la musica ad alto volume. Io lo osservavo mentre cantava e si rilassava così. Ho sempre studiato musica ma non ho mai cantato su un palco, un po’ per timidezza, un po’ perché sono molto riservata”.

Silvia Verdone, la moglie di Christian De Sica/ "È il motore della famiglia"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian de Sica (@christiandesica35official)













© RIPRODUZIONE RISERVATA