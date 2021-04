Maria Rosa De Sica, figlia di Christian/ “É un papà molto buono, c’è grande dialogo”

Presente a Oggi è un altro giorno insieme al padre Christian, Maria Rosa De Sica si è raccontata a tutto tondo nel salotto di Serena Bortone. Il papà l’ha presentata così: «Lei è una stilista, ora fa l’assistente costumista, ha lavorato in Tunisia e ha lavorato nel mio film. E’ molto brava. Ora nel programma con me ha voluto cantare per avere un ricordo nostro». Poi Maria Rosa ha parlato dell’esibizione insieme al padre nello show in onda sabato su Rai 1: «Secondo me era carino avere questo bel ricordo. Nella vita continuerò a fare il mio lavoro, ma questa passione per la musica me l’ha trasmessa mio padre».

Maria Rosa De Sica ha poi aggiunto sul padre: «È un papà molto buono. I rimproveri sono stati pochissimi, ne ricordo uno quando aveva 17 anni perché ero tornata tardi. Lui mi ha insegnato ad essere leggera, a scivolare sulle cose complicate o sulle delusioni, di trovare sempre una chiave positiva per andare avanti. C’è un grande dialogo tra di noi, io gli racconto tutto. Sono molto innamorata di papà e di mamma. Lei era quella che rimproverava». Poi sull’ipotesi di un futuro nel mondo dello spettacolo: «Già cantare con papà è stata un’agitazione enorme, sono molto riservata e non ho mai avuto la tentazione di fare l’attrice».

