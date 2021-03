Maria Rosa De Sica: “Mai sentita raccomandata”/ “Papà? Maniaco dell’ordine…”

Maria Rosa De Sica, figlia di Christian De Sica e Silvia Verdone, nipote di Vittorio De Sica e Maria Mercader e con due zii come Manuel De Sica e Carlo Verdone, avrebbe potuto scegliere la strada della recitazione. Cresciuta in una famiglia di artisti, sarebbe stato facile seguire la strada di famiglia, ma essendo timida e riservata ha scelto un’altra strada ovvero quella della moda studiando scenografia e costume. Il 3 aprile, in prima serata, tuttavia, si ritroverà accanto a papà Christian nel suo show di cui farà parte anche Carlo Verdone. Per un evento così speciale, Maria Rosa ha scelto di cantare con il padre. «L’idea è stata mia. Io non so fare l’attrice, ma ho studiato canto e quando ho saputo di questo suo impegno, gli ho proposto: perché non cantiamo insieme quella canzone che ci piace tantoI’m in the mood for lovedi Barbra Streisand? È un brano che ci lega da sempre e per me è anche un modo per dire a mio padre quanto sono innamorata di lui», ha raccontato al Corriere della Sera.

Nonostante il cognome, Maria Rosa confessa di non essersi mai sentita raccomandata, ma fortunata essendo cresciuta in una famiglia «Importante certo, ingombrante mai. Non mi sono mai sentita raccomandata, la figlia di… fortunata sì. E come soprannome per il mio lavoro da stilista ho scelto Mariù: un omaggio al nonno, alla sua meravigliosa interpretazione di Parlami d’amore Mariù».

MARIA ROSA DE SICA: “I DIFETTI DI PAPA’ CHRISTIAN”

Maria Rosa De Sica ha spesso collaborato con papà Christian sui set dei suoi film occupandosi dei costumi. Dividendo le giornate con lui sul set ha così scoperto anche i suoi difetti “lavorativi”. «Non l’ho mai visto alterato, però un difetto ce l’ha: certe volte, durante le riprese, si stufa e anticipa i tempi delle battute che deve dire. Siccome ha molta esperienza, non si rende conto che quelli che recitano con lui hanno bisogno, magari, di più tempo per entrare nei loro personaggi», ha svelato Maria Rossa che poi ha aggiunto – «Sul piano privato, invece, ha un altro difetto: è maniaco dell’ordine e spesso mi rimprovera perché io sono una casinara». In compenso, Christian De Sica, anche a casa, è sempre allegro e di buon umore come è abituato a vederlo in tv e al cinema. Infine, Maria Rosa svela cosa accade quando papà Christian e zio Carlo Verdone si ritrovano insieme: «Quando stanno insieme, è uno spettacolo: si stuzzicano a vicenda, si prendono in giro, fanno le imitazioni di parenti, amici, colleghi…tornano i compagni di liceo che erano un tempo».

