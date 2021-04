Maria Rosa, figlia Christian De Sica/ “Con me non ha mai alzato la voce”

Si chiama Maria Rosa la figlia che Christian De Sica ha avuto con la moglie Silvia Verdone, secondogenita dopo Brando, anche lui attore e regista. Maria Rosa, invece, ha scelto di laurearsi in design della moda e di fondare un proprio brand, Mariù De Sica, ma è anche una brava cantante. Ne darà prova questa sera nel corso dello show Una serata tra amici, in cui il padrone di casa (lo stesso Christian) duetterà con lei sulle note di I’m in the Mood for Love di Julie London. È la loro canzone, quella che ascoltano sempre ai suoi compleanni e con cui Maria Rosa intende omaggiarlo. Più che una serata ‘tra amici’, dunque, sarà più una serata ‘in famiglia’: “È la canzone della nostra famiglia”, ribadisce Mariù, “racconta il nostro amore. Sono emozionata, non voglio far fare una figuraccia a papà!”.

I consigli di Christian De Sica alla figlia Maria Rosa

Anche papà Christian, a dire il vero, è un cantante provetto. In un’intervista pubblicata questa settimana su Tv Sorrisi e Canzoni, Maria Rosa De Sica condivide i consigli che le ha dato: “Non guardare solo lui quando canto, ma anche il pubblico. Non mettere troppa enfasi, non fare il vibrato, tenere una nota di più… ma soprattutto, divertirmi”. Un divertimento lo sarà di sicuro: con uno come lui in casa (e in televisione) non ci si annoia mai. Per inciso, anche lei gli ha dato qualche dritta sul look: “Papà è moderno, quando mette scarpe da basket e piumini mi fa divertire con un look… americano. Ma fisicamente è un uomo d’altri tempi e in giacca e cravatta ha un grande fascino. È bellissimo, ricorda nonno Vittorio”. Maria Rosa, però, non l’ha mai conosciuto: “So che era affettuoso”, afferma la nipote, riportando il contenuto delle testimonianze circolate tra i familiari. “Era un uomo generoso – prosegue – e credo che questa qualità l’abbia trasmessa a mio papà”.

Maria Rosa: “Christian De Sica è un papà buono”

Sono tanti i bei ricordi che Christian De Sica e Maria Rosa hanno in comune come padre e figlia. “La domenica mi portava in bicicletta a Piazza Navona a fare una passeggiata e lì c’erano le signore che facevano le treccine ai capelli con i fili colorati. Ogni volta rientravo a casa con mille di queste treccine perché non riusciva a dirmi di no!”, ricorda lei. In effetti, papà Christian è sempre stato buono e indulgente, anche quando i due vivevano insieme ed era costretto a rimproverarla per il disordine in camera sua: “Papà è ordinato. In casa ogni oggetto è messo in una posizione precisa. Da ragazzina io invece ero disordinatissima e lui si arrabbiava per questo. Ma non ha mai alzato la voce”.

