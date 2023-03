Maria Rosa Petolicchio, chi è/ Il marito Sergio Mari e le due figlie della prof de Il Collegio

Maria Rosa Petolicchio, ecco chi è il marito Sergio Mari, suo grande amore da 30 anni

Maria Rosa Petolicchio è una concorrente di Pechino Express 2023, ma anche un volto noto del docu-reality Il Collegio, dove ricopre il ruolo di insegnante. Forse non tutti sanno che nella vita privata, la professoressa di matematica e scienze, è sposata con Sergio Mari, suo marito da diversi anni. Con il suo compagno, la professoressa del reality Il Collegio, conduce una storia d’amore che prosegue da diversi anni e che si rinnova giorno dopo giorno. Con Sergio, infatti, si è sposata nel 1988 e da quell’indimenticabile primo incontro la loro relazione non ha conosciuto punti d’arresto.

Assieme al marito, Maria Rosa Petolicchio ha realizzato diversi sogni, come quello di diventare genitori. I due hanno messo al mondo due splendide figlie, a cui entrambi sono estremamente legati. Della vita privata della professoressa, tuttavia, non ci sono molte informazioni, questo perché la famiglia di Maria Rosa, evidentemente, non ci tiene molto ad apparire pubblicamente.

Maria Rosa Petolicchio, l’amore per le due figlie e per gli amici a quattro zampe

Maria Rosa Petolicchio è molto attiva sui social, e proprio sui suoi account condivide spesso scatti delle sue gite fuori porta con il marito Sergio Mari, raccontando ai fan le loro avventure in giro per l’Italia e per il mondo. I due, come anticipavano, hanno un rapporto splendido con le figlie, ma sono anche amanti degli animali. Sbirciando sui social, infatti, apprendiamo che Maria Rosa Petolicchio adora la natura e possiede anche una cagnolina di nome Arya. Quest’anno la Petolicchio è pronta ad un’altra avventura televisiva, dopo aver svolto il suo ruolo di insegnante nel Collegio, insieme ad un suo ex alunno infatti partecipa a Pechino Express 2023. Come se la caverà? Di sicuro la sua famiglia sarà pronta a sostenerla…

