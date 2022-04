Maria Rosa Quario, chi è la mamma Federica Brignone/ La polemica con Sofia Goggia…

Maria Rosa Quario, mamma di Federica Brignone, giornalista ed ex sciatrice ha raccontato la gara di sua figlia a Rai Radio 1 ospite ad Un Giorno da Pecora. La donna ha commentato la seconda medaglia di sua figlia ammettendo: “Chi arriva in fondo ha sempre ragione, oggi ne aveva davanti tra più forti di lei, una è caduta e lei è arrivata sul podio”.

Maria Rosa Quario in passato aveva provocato diverse polemiche in merito alle sue dichiarazioni su Sofia Goggia che la donna aveva definito “Egocentrica”. In merito a quelle dichiarazioni la donna ha voluto chiarire l’episodio: “Ho risposto ad una domanda. Mi avevano chiesto perché avessero avuto una così diversa risonanza l’argento di mia figlia e quello della Goggia. E io ho detto che c’è modo e modo di porsi”.

Maria Rosa Quario: “Federica forse, scia meglio tecnicamente”

L’intervista di Maria Rosa Quario si è conclusa con la sua opinione su chi sia più forte tra Federica Brignone e Sofia Goggia: “Sono entrambe fortissime: Sofia è velocissima, ha una velocità che tutti sognano, fuori dal comune ed in discesa libera non c’è paragone. In gigante è più forte Federica e forse scia meglio tecnicamente”.

La mamma di Federica Brignone ha ammesso di sognare per sua figlia la coppa del mondo di Super-G, mentre per Sofia: “La coppa del mondo di discesa, che merita più di chiunque altra e che poi facessero una foto insieme brindando con le due coppe”.

