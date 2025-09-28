Chi è Maria Rosaria Dalmonte, ballerina latinista e allieva di Amici 25: la bufera per l'ampio seguito social e la riservata vita privata, ha un fidanzato?

Maria Rosaria Dalmonte, chi è l’allieva di Amici 25 e ballerina latinista

Maria De Filippi torna in onda da oggi pomeriggio, domenica 28 settembre 2025, con Amici 25 e con le grandi emozioni del talent che anche quest’anno è caratterizzato da una classe di allievi carichi di talento ed entusiasmo. C’è chi si affaccia per la prima volta nel mondo dello spettacolo e chi, come Michelle Cavallaro, conosce già il mondo televisivo avendo preso parte alla seconda edizione de Il Collegio nel 2017.

Ma c’è anche chi gode di un ampio seguito social, come Maria Rosaria Dalmonte, che sulle principali piattaforme vanta profili seguitissimi e numerosi di fan. Entrando nel dettaglio della sua vita e carriera, la giovane ballerina è originaria di Napoli; classe 2008, si è specializzata nel latino americano e ha già avuto l’opportunità di partecipare a numerose competizioni nazionali ed internazionali, come il Blackpool Dance Festival.

Inoltre, vanta anche un ampio seguito social dove è davvero molto popolare; si possono contare per esempio oltre 1 milione di followers su Youtube e Instagram e ben oltre 2 milioni di followers su TikTok, dove spesso condivide i video dei suoi balletti che sovente finiscono in tendenza.

Maria Rosaria Dalmonte, la polemica per il seguito social e la vita privata

La notorietà social di Maria Rosaria Dalmonte, allieva di Amici 25, ha già scatenato alcune polemiche attorno alla sua partecipazione al talent; se molti si sono mostrati entusiasti, altri hanno invece contestato sul web la sua presenza poiché, per l’appunto, già famosa soprattutto nel mondo social.

Cosa sappiamo invece in merito alla sua vita privata? Maria Rosaria Dalmonte ha un fidanzato? Ebbene, al momento non vi sono informazioni precise e dettagliate attorno alla sfera sentimentale e personale della ballerina; zero indizi anche sul sul profilo Instagram, dove preferisce invece condividere contenuti legati alla sua attività professionale.

Intanto, in attesa di vederla in scena, le anticipazioni di SuperGuidaTv rivelano che la ballerina latinista avrebbe ottenuto il sì di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, nel corso della prima attesissima puntata in onda oggi pomeriggio.