Chi è davvero Maria Rosaria Dalmonte di Amici 25? Il video dal passato spunta online: “Incredibile”.

Maria Rosaria Dalmonte è la nuova concorrente di Amici 25, e come al solito ai fan che seguono attentamente il programma di Maria De Filippi non scappa nulla, nemmeno il fatto che la ballerina ha già partecipato ad un famosissimo programma Rai. Ma quale? Andiamo con ordine e scopriamo tutti i retroscena sull’allieva della scuola di Canale 5. Piano piano spuntano i nomi della nuova edizione del talent più famoso della televisione e nonostante siamo solo agli inizi, le sorprese sono ormai tantissime.

Chi sono Valentina Pesaresi e Penelope Maria Massa, cantanti Amici 25/ Subito esibizione wow con Miley Cyrus

Ad esempio, alcuni dei concorrente sono già conosciuti nel mondo della televisione come Michelle Cavallaro, Michele e Plasma. Nelle ultime ore è spuntato però anche il passato di Maria Rosaria Dalmonte che ha ricevuto due sì, uno da parte di Emanuel Lo, e l’altro dalla Maestra Celentano. La giovane è già stata in televisione, e questa non è la prima volta che si mette in gioco nel mondo della danza: qualche tempo fa ha partecipato a Ballando con le Stelle.

Chi è Michelle Cavallaro di Amici 25/ L'ex fidanzato Alex Wyse e la polemica con Arianna ne "Il Collegio 2"

Maria Rosaria Dalmonte, il passato a Ballando con le Stelle

Anche se era molto giovane, Maria Rosaria Dalmonte si era esibita nel talent di Milly Carlucci all’interno della sezione giovani talenti, mostrando di essere bravissima con una performance impeccabile. Quest’anno la ballerina farà parte del programma di Maria De Filippi, entrando in competizione con gli altri allievi della scuola di Canale 5 e mostrando tutto il suo talento. Maria Rosaria è nata il 23 aprile del 2008 ed è famosissima su TikTok dove conta più di 2 milioni di follower. Anche su Instagram la 17enne è famosissima e ha raggiunto il milione.