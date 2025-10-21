Alessandra Celentano non è contenta di Maria Rosaria Dalmonte ad Amici 25 e la avverte: la ballerina rischia l'eliminazione?

Non è iniziato al meglio il percorso di Maria Rosaria Dalmonte ad Amici 25. In queste prime settimane nella scuola, la ballerina si è classificata sempre nelle ultime posizioni della gara di ballo del pomeridiano domenicale, un risultato che la sua maestra, Alessandra Celentano, non è più disposta ad accettare. Motivo per il quale ha richiesto un incontro con Maria Rosaria, alla quale ha manifestato tutto il suo malumore.

“Non sono contente di te, delle tue posizioni in classifica.”, ha esordito la Celentano. “Ti ho dato un mese per ambientarti ma ti vedo moscia, asettica, non vedo il fuoco di una ragazza che vuole fare scintille. – ha continuato la maestra, spiegando il motivo della sua insoddisfazione – Io non vedo le correzioni, le linee bellissime che hai, non vedo carattere, non vedo reazioni. Tu sei così, dormiente! Non ti vedo combattiva, non vedo una voglia, un fuoco. Una abituata ad essere prima, ad essere una bambina prodigio ma sei qui e sei passiva.”

Maria Rosaria Dalmonte in lacrime ad Amici 25: l’avvertimento della maestra Celentano sul futuro nella scuola

La maestra Celentano ha allora chiesto a Maria Rosaria di aprirsi perché “non so niente di te, sei una porta blindata!“. Dopo le continue sollecitazioni, l’allieva è scoppiata in lacrime e si è raccontata, seppur minimamente: “Io sono orgogliosa, testarda, non lascio che le persone capiscano come mi sento. Non la vedo una cosa giusta… mi dispiace arrivare sempre in basso, non riuscire a salire”, ha quindi ammesso. “Tu non devi aver paura di far vedere chi è Maria Rosaria. – l’ha incalzata la maestra – Io devo vedere un cambiamento, che parte prima dalla testa e dal cuore, perché prima di tutto siamo persone, poi ballerini. Voglio dei risultati”. È chiaro che, se questi non arriveranno, la ballerina potrebbe rischiare la sostituzione e, dunque, l’eliminazione da Amici 25.