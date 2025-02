Mamma Maria Rosaria e papà Pasquale sono i genitori di Zeudi Di Palma: due rapporti completamente opposti

Zeudi Di Palma non ha avuto un’infanzia semplice. La concorrente del Grande Fratello ha sempre avuto il supporto di sua madre ma non è stato lo stesso per quanto riguarda suo padre. Mamma Maria Rosaria Marino e papà Pasquale sono i genitori di Zeudi Di Palma, ma solo la prima è stata una presenza costante nella vita dell’ex Miss Italia, nonché suo sostegno maggiore. La donna, da quando il marito l’ha lasciata, ha cresciuto da sola tre figli e ha fatto grandi sacrifici affinché nulla mancasse loro.

La stessa Zeudi, nel corso di una chiacchierata con Alfonso Signorini al Grande Fratello, ha ammesso di trovare in lei un esempio sia di donna che di mamma. “Mi sono sentita tanto responsabile per lei ma anche riconoscente per tutto quello che ha fatto. – ha dichiarato in diretta su Canale 5, aggiungendo – Non ci ha mai fatto mancare nulla e io la amo tantissimo. È stata una mamma eccellente, sofferente ma anche combattiva.”

Pasquale, un papà assente per Zeudi

E combattiva, d’altronde, si sente tanto anche Zeudi stessa, soprattutto perché sin da piccola ha dovuto fare i conti con l’assenza di papà Pasquale. Un uomo che è letteralmente sparito dalle vite di sua moglie e dei tuoi tre figli, motivo per il quale gli è stata tolta anche la potestà genitoriale. Zeudi Di Palma ha rivelato che l’uomo, di punto in bianco, ha lasciato la casa di famiglia per non farvi più ritorno. È da quel momento che la Miss Italia, così come i suoi fratelli, non hanno più alcun rapporto con l’uomo, che ancora oggi rimane, dunque, un’assenza sia fisica che morale. Mamma Maria Rosaria ha dunque fatto da entrambi i genitori per i suoi figli, che la considerano oggi una donna speciale e unica nel suo genere.