Maria Rosaria e Riccardo di Amici 25 stanno insieme? I due sempre più vicini e il web nota dei gesti molto speciali che profumano d'amore

Non c’è edizione di Amici senza qualche flirt o addirittura amore che nasce tra due allievi, e anche l’edizione 25 inizia a dare i suoi primi frutti. Sono due le coppie che starebbero nascendo in casetta, una però sembra ormai vicinissima: parliamo di Maria Rosaria (ballerina della maestra Alessandra Celentano) e di Riccardo (cantante allievo di Rudy Zerbi).

I fan di Amici 25 hanno notato una forte vicinanza tra i due, soprattutto durante gli ultimi daytime. Maria Rosaria e Riccardo sono spesso insieme, parlano e ridono, ma qualche volta lui la abbraccia e la guarda in modo speciale. Gesti che non sono sfuggiti all’attento pubblico del talent di Canale 5, che ha anzi fatto notare questo possibile flirt attraverso dei video che stanno facendo impazzire i fan.

Maria Rosaria e Riccardo di Amici 25 sono una coppia? Tenerezze in casetta

Nei video in questione, Maria Rosaria e Riccardo si stuzzicano: lui poi la tira a sé e la abbraccia. In un altro video, che sembra registrato nello stesso giorno, i due si guardano con complicità e lui le sorride senza smettere di tenere entrambe le mani sul suo volto. Un atteggiamento, insomma, che appare più che da semplici amici: secondo il web, tra Riccardo e Maria Rosaria c’è un reale interesse sentimentale, che potrebbe presto esplodere con un bacio. Saranno loro la prima coppia di Amici 25?

Di certo, c’è anche un’altra amicizia ‘speciale’ che sta nascendo in casetta ed è quella tra Gard e Flavia: i due stanno sempre insieme e sono pronti a sostenere l’altro, ma secondo il pubblico del talent c’è di più. Lei, d’altronde, non ha fatto mistero del fatto che per lei il cantante è il più bello di tutta la scuola.