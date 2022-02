Maria Rosaria, mamma di Zeudi di Palma/ “Mi ritrovai senza lavoro e senza madre”

In studio stamattina a Uno Mattina in Famiglia, in diretta su Rai Uno, vi era Miss Italia, Zeudi Di Palma, accompagnata dalla mamma, la signora Maria Rosaria. La donna, incalzata da Tiberio Timperi, ha raccontato la sua vita difficile: “Sono stati anni durissimi, perchè mi sono ritrovata da sola totalmente, a parte fratelli e sorelli che hanno la loro famiglia, ma non avendo nemmeno i genitori, è stato un periodo della mia vita complicato perchè persi lavoro e mamma nella stessa giornata. Mi ritrovai senza alcuna fonte economica ne di effetto“.

“La forza l’ho trovata dai miei figli – ha continuato la mamma di Zeudi Di Palma – mi hanno dato la carica giusta per riprendermi tutto ciò che era la mia vita, ho iniziato a crearmi alcuni lavori, tipo produrre delle coccardine, le pulizie, anche aiutare a dipingere in un hotel, tutto ciò che era dignitoso. Ce l’ho fatta grazie anche a loro, sono ragazzi che non hanno mai chiesto nulla, mi sentivo al sicuro con loro, loro studiavano e prendevano ottimi voti. Ma io ne parlo con orgoglio di quello che ho vissuto”. Sulla figlia: “Zeudi Di Palma è una ragazza molto determinata, se si prefissa un obiettivo ha sempre dimostrato di raggiungerlo. Una capa tosta? Molto”. Interviene la figlia: “E’ la verità sono abbastanza testarda”.

ZEUDI DI PALMA, PARLA LA MAMMA MARIA ROSARIA: “NON HO TENUTO LE COCCARDINE”

Sui genitori separati Zeudi Di Palma ci tiene a fare chiarezza: “Mio padre non ci ha abbandonati, ha scelto di non crescerci e ha preso strade separate dalla mamma. Ha perso qualcosa? Sicuramente, ma mia madre non ci ha mai fatto cambiare nulla”. Sul ritorno a Scampia: “Una festa, mi hanno accolto con grande calore”.

La mamma Maria Rosaria è intervenuta: “E’ stata una cosa che hanno visto con estrema positività, i ragazzi di Scampia non ne possono più. Zeudi deve essere un esempio per loro per non perdere la speranza, questo è quello che noi cerchiamo di trasmettere e lo studio è indispensabile”. Di nuovo Miss Italia: “Cosa voglio fare da grande? Laurearmi in sociologia poi spero ci siano altri traguardi, piano, piano”. Chiusura dedicata alle famose coccarde: “Me le sono tenute? Non sono nulla – dice la madre – tengo solo i file”, e Tiberio Timperi ha replicato: “Quella coccarda gliela mettiamo tutti quanti sul cuore”.

