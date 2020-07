Maria Rosaria Omaggio: “Bellezza? Può ostacolare”/ “Da ragazzina mi camuffavo…”

Maria Rosaria Omaggio, attrice italiana, è intervenuta in videocollegamento nel corso della trasmissione “C’è tempo per…”, andata in onda su Rai Uno nella mattinata di oggi, venerdì 3 luglio 2020. L’artista ha esordito con una frase famosa: “La bellezza è l’unica virtù che non ha bisogno di commenti e di spiegazioni, diceva Oscar Wilde“, introducendo così l’argomento cardine della puntata odierna del contenitore televisivo. “I sogni ci sono sempre, sono quelli che fanno andare avanti, ma la bellezza può essere anche un ostacolo per una donna – ha raccontato –. Da ragazzina avevo quasi paura che mi guardassero e basta, senza considerare la mia testa, i miei pensieri, i miei studi, il mio talento. Per un periodo mi sono quasi camuffata perché mi guardassero negli occhi, dentro agli occhi”.

MARIA ROSARIA OMAGGIO: “INSEGNO TAIJIQUAN”

Maria Rosaria Omaggio ha dato quindi la sua definizione personale del termine bellezza: “È un’energia sottile che ci attrae improvvisamente”, rivelando ancora una volta la sua grande cultura. Ha quindi evidenziato l’importanza di curare il proprio fisico e il proprio aspetto malgrado l’incedere incessante del tempo. “Non è vero che agli uomini brizzolati si perdona la pancia: non è così. Guardate Virna Lisi: è sempre stata bellissima”. Ha quindi concluso il suo intervento dicendo: “Sto aspettando che passino altri dieci anni per interpretare grandi ruoli nel mondo del cinema. Per mantenermi in forma cerco di andare d’accordo con me stessa. Inoltre, sono vegetariana da moltissimi anni, almeno 30-40 e sono anche istruttore di taijiquan, arte marziale cinese”.

