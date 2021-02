Maria Rosaria Omaggio/ “Fidanzato? Ho sbagliato tutti gli uomini”

Maria Rosario Omaggio la consacrazione nel ruolo di Oriana Fallaci

Maria Rosaria Omaggio è nota al grande pubblico per aver interpretato Oriana Fallaci nel film “Walesa – L’uomo della Speranza” di Andrzej Wajda. Grazie a questo ruolo ha vinto il Premio Pasinetti nella 70° Mostra del cinema di Venezia, l’Arechi d’oro e il premio Oriana Fallaci 2014. Molto legata alla figura della scrittrice fiorentina, continua a darle voce nell’audiolibro Audible-Rizzoli-Mondadori “La rabbia e l’orgoglio” e in teatro col suo spettacolo “Le parole di Oriana – Omaggio a Fallaci in concerto”. Intervistata da InfoOggi, l’attrice romana ha raccontato come è nata l’idea di uno spettacolo sulla Fallaci: “Avendo interpretato Oriana nel film di Andrzej Wajda, ho pensato che, per raccontare la vera Fallaci e conoscerla davvero, bisogna farlo usando le sue parole. Bisogna leggerla e non bisogna parlarne per sentito dire. Ho lavorato molto sul suo personaggio innanzitutto come essere umano… Così ho costruito faticosamente questo spettacolo con tutti i suoi testi”. Maria Rosario Omaggio ha aggiunto di aver un punto in comune con la scrittrice: “Come lei ho sbagliato tutti gli uomini”.

La carriera di Maria Rosario Omaggio

Maria Rosaria Omaggio è un artista a tutto tondo: ha interpretato 32 film per il cinema, circa 40 serie televisive, 60 spettacoli teatrali, 20 programmi radiofonici, pubblicato 6 dischi e 7 libri, ha girato vari documentari e ha ricevuto 45 premi nazionali e internazionali. Tra i suoi film più noti, ricordiamo: “To Rome with love” di Woody Allen, “Roma a mano armata” e “Squadra antiscippo” al fianco di Tomas Milian, “Culo e camicia” di Festa Campanile e “Guido Rossa” di Giuseppe Ferrara, in cui interpreta Elsa Morante. In tv è apparsa nelle serie: “Donne di Mafia”, “Caro maestro 2” con Marco Columbro, “Don Matteo 5” con Terence Hill. Nel 2015 ha Maria Rosaria Omaggio ha presentato al Giffoni Film Festiva il cortometraggio “Hey You”, da lei scritto, diretto e interpretato, con musiche della Premiata Forneria Marconi. Grazie al corto ha vinto il Premio della Giuria alla IX edizione del Festival Internazionale Film Corto “Tulipani di Seta Nera 2016” in collaborazione con RAI Cinema, miglior regia e migliore colonna sonora al Festival Popoli e Religioni di Terni 2016 e premio regia allo Spoleto Film Festival-Pianeta donna 2018.



© RIPRODUZIONE RISERVATA