Chi è Maria Rosaria Orabona, la mamma di Caterina Balivo

Maria Rosaria Orabona è la mamma di Caterina Balivo. Sposata con Salvatore, è una maestra della scuola primaria e, oltre alla primogenita Caterina, hanno avuto altre due figlie, Sarah e Francesca. Insieme al marito Salvatore è stata molto severa impartendo alle figlie un’educazione che ha permesso loro di farsi strada nel mondo del lavoro. Tuttavia, le ha sempre lasciate libere di fare le proprie scelte come ha raccontato la signora Maria Rosaria in un’intervista rilasciata tempo fa a Tv Sorrisi e canzoni svelando di aver dato a Caterina, insieme al marito, un vero e proprio ultimatum quando decise di provare ad entrare nel mondo dello spettacolo.

«Io e mio marito siamo stati severi. Le abbiamo dato un ultimatum: se non fosse riuscita a fare niente di serio e di concreto avrebbe dovuto tornarsene a casa. Le ho pagato le tasse universitarie fino all’età di 25 anni. Dopo ha provveduto lei. Per pochi esami non è riuscita a finire gli studi», ha raccontato la mamma di Caterina che ha capito che avrebbe potuto fare il lavoro che fa oggi quando ha condotto Festa italiana, un programma tutto suo.

Maria Rosaria Orabona e l’emozione di diventare nonna

Caterina Balivo, dopo aver accettato l’ultimatum dai genitori, non è più tornata a casa essendo riuscita a realizzare i suoi sogni. Oggi, mamma Maria Rosaria Orabona la segue tutti i giorni in tv per sentirla più vicina ed è orgogliosa dei successi raggiunti. Per quanto riguarda la vita privata, la signora Maria Rosaria non ha dubbi sull’emozione più grande che le ha regalato la figlia Caterina.

«La nascita di suo figlio Guido Alberto. È stata un’emozione grandissima», ha detto la signora Maria Rosaria che, descrivendo Caterina come mamma, svela che, da lei, ha ereditato «Il fatto di non essere apprensiva. La tensione e l’ansia non servono ai figli. Bisogna sempre dare loro fiducia». Oggi, mamma Caterina, con i figli Guido Alberto e Cora si comporta esattamente come faceva la mamma.

