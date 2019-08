Maria Rosaria Polese/ Grande assenza al Castello delle Cerimonie?

Maria Rosaria Polese sarà una delle grandi assenze del Castello delle cerimonie? Il programma di Real Time ritornerà nella seconda serata di oggi, venerdì 30 agosto 2019, e non è sicuro che potremo vederla apparire in una puntata speciale come accaduto nelle precedenti edizioni. La sorella di don Antonio Polese sembra ormai in secondo piano per la gestione de La Sonrisa, visto che la guida della location partenopea è a tutti gli effetti la figlia del boss, Imma Polese. Un carattere tutto da vendere ed ereditato di sicuro dai genitori, coriacei quanto ironici. Maria Rosaria tra l’altro spunta solo in alcune notizie di cronaca di due anni fa, quando la stampa dà grande risonanza alla confisca della Sonrisa dovuta alla lottizzazione abusiva. La condanna è ricaduta poi su moglie e fratello dello storico Boss, sottolinea Il Gazzettino, ovvero Rita Greco e Agostino Polese, mentre Maria Rosaria e Sabatino Polese sono stati giudicati innocenti nel primo grado di giudizio. La sentenza emessa dalla giudice Mariaconcetta Criscuolo è stata di un anno di reclusione, nonostante l’illecito risalisse in realtà al periodo che va dal ’79 al 2011, diversi decenni in cui i Polese si sarebbero macchiati di diversi abusi edilizi.

Maria Rosaria Polese, Il Castello delle Cerimonie: attenzione su Imma e suo marito

Il Castello delle Cerimonie darà più spazio a Maria Rosaria Polese? Finora l’attenzione è tutta rivolta a Imma Polese ed il marito Matteo Giordano, che hanno raccolto il testimone di don Antonio fin dalla sua scomparsa. La figlia del boss è l’indiscussa regina dell’impresa di famiglia, anche se spesso e volentieri si rende protagonista di qualche divertente battibecco proprio con la zia Maria Rosaria. La famiglia è sempre stato il perno dello show a tema matrimoni più amato dagli italiani, ma sembra che non tutti i componenti possano godere degli stessi privilegi. Nonostante la decisione di dare un nuovo nome al programma, il boss ha infatti lasciato come unica erede Imma, che incarna in tutto e per tutto la padrona di casa e che lascia il dovuto spazio solo al marito Matteo. Anche se in qualche momento possiamo assistere ad alcune dinamiche familiari che coinvolgono i figli della coppia. Luna nera invece per Maria Rosaria, nonostante il legame di sangue con don Antonio le potrebbe regalare una posizione d’onore. Almeno così è stato fino all’anno scorso: che l’edizione 2019 porti con sé una ventata di novità anche da questo punto di vista?

© RIPRODUZIONE RISERVATA