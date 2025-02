Maria Rosaria Puddu, chi è la mamma di Pago: “Da piccola ballavo sui tavoli come Patty Pravo”

Dopo la pausa dovuto al Festival di Sanremo 2025, torna in onda Ora o Mai Più con la sesta punta ed il primo concorrente ad esibirsi è Pago (Pacifico Settembre). Prima dell’esibizione, però, il cantautore sardo si confida con Marco Liorni, rivela che da casa tutti fanno il tifo per lui e che una delle migliori sostenitrici è sicuramente la mamma Maria Rosaria Puddu. E poco interviene direttamente la donna per elogiare il figlio con un videomessaggio: “Mi è piaciuto moltissimo come ha cantato Paradiso e Patty Pravo è un mio idolo.”

Chi è la mamma di Pago, Maria Rosaria Puddu? La donna nel breve video messaggio ha ammesso: “Pacifico è sempre stato un ragazzino timido apparentemente è molto introverso ma sul palco cambia, diventa estroverso si sente libero.” E poi ha aggiunto: “Quando lo mettevi sul palco lui cantava, ad un anno e mezzo il padre cantava Fred Buscaglione.” Non è mancata un po’ di commozione ricordando il marito e padre del cantante che non c’è più e che proprio in questi giorni c’è stato l’anniversario. Una curiosità però ha riportato il sorriso: “Da giovane ballavo sui tavoli le canzoni di Patty Pravo al Piper”

Ora o Mai Più, Pago confessa: “Mia mamma Maria Rosaria ne ha passate tante”

Subito dopo Pago ad Ora o Mai Più ha confessato sulla mamma Maria Rosaria Puddu: “Io l’ho sempre chiamata hilander perché ne ha passate tante da quando è piccolina, anche lei ha perso il padre quando aveva solo 4 anni. Anche lei si è messa tutto sulle spalle e ci ha cresciuti. Ne abbiamo passate tante insieme a lei ma anche a mio fratello e mia sorella”