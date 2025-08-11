Chi è Maria Salvina Dato madre di Mia Martini, Loredana, Olivia e Leda Bertè: la passione per la musica trasmessa alle figlie e i dissidi dopo che...

Fu mamma Maria Salvina Dato a trasmettere la passione per la musica alle figlie Mia Martini e Loredana Bertè

Maria Salvina Dato era l’amata mamma di Loredana Bertè e di sua sorella Mia Martini. A lei devono il loro amore per la musica, dato che era una grande appassionata. Sposata con Giuseppe Radames Bertè, da cui si è separata a metà anni sessanta, ebbe altre due figlie oltre a Loredana e Mina, ovvero Leda e Olivia. Pare che fu proprio mamma Maria a spronare le sue ragazze ad inseguire il sogno di diventare cantanti. Con il tempo però qualcosa ha deteriorato il legame Maria Salvina Dato e le figlie, come si evince anche dalle parole di Loredana Bertè in una intervista a Verissimo.

Secondo quest’ultima, infatti, la madre decise di venderle la casa a sua insaputa, quando si trovava negli Stati Uniti. “Mi hanno fatto vedere l’atto di vendita da fuori e mi dicono che una signora aveva venduto tutto e se n’era andata”, le parole amare della Bertè.

Maria Salvina Dato, gli alti e bassi con Loredana Bertè

A sua madre Maria Salvina Dato, Loredana rimproverò soprattutto il fatto di aver abbandonato lei e le sorelle dopo la separazione dal padre. I rapporti diventarono man mano sempre più freddi e al funerale di Mia Martini pare si respirasse grande freddezza tra mamma e figlie. “Non la vedevo da quarant’anni”; ha ricordato Loredana Bertè.

“Le dissi che Mimì non c’aveva più una lira… […] sulla casa che io e mia sorella avevamo acquisto a Miami lei l’aveva venduta”, sottolinea ancora la cantante. Insomma, con entrambi i genitori Loredana Bertè e le sue sorelle hanno vissuto rapporti non semplici, sia per via dei presunti maltrattamenti all’interno della sfera famigliare, sia per l’assenza di mamma dopo la separazione.