Maria Santissima Madre di Dio/ A Capodanno la chiesa celebra la Vergine Maria

A Capodanno, l’1 gennaio, la Chiesa Cattolica ed il mondo cristiano in generale dedicano la giornata a Maria Santissima Madre di Dio. Per capire l’importanza di questa ricorrenza basti pensare che si tratta della prima festa mariana creata dalla Chiesa occidentale. Ricordare e celebrare la Vergine Maria è un momento sempre di grande importanza per qualsiasi persona che si dica di fede cristiana. La scelta di dedicare il primo giorno dell’anno a questa fondamentale figura dell’iconografia cristiana trova radici anche nella tradizione ebraica della circoncisione, che solitamente viene effettuata 8 giorni dopo la nascita. E calendario alla mano si può ovviamente notare come il 1 gennaio cada appunto 8 giorni dopo il 25 dicembre, data in cui viene celebrata la nascita di Gesù. Va detto che tra tutte le religioni di tipo monoteistico, soltanto quella cristiana dedica questa grande attenzione alla figura della Madre di Dio, arrivando a venerarla e celebrarla appunto quasi come una divinità. A questo proposito va ricordato il concilio di Efeso, nel corso del quale venne messo nero su bianco come Cristo avesse si una natura divina, ma incarnata, motivo per cui Maria assunse il ruolo di madre di Dio e quindi divenne una figura molto importante e da venerare.

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO CELEBRATA A CAPODANNO

La scelta di fare di questo culto la prima festa mariana del calendario cristiano avvenne, fonti storiche alla mano, nel 6°secolo. Tale scelta fu contemporanea alla costruzione della Chiesa di Santa Maria Antica in Foro a Roma. L’importanza della figura di Maria è data ovviamente anche dal fatto di essere venuta al mondo senza Peccato Originale ed inoltre la sua vita e la sua devozione al Signore ne fanno un esempio ancora oggi da seguire per tutti coloro che vogliono abbracciare davvero la fede cristiana nella sua essenza. Ovviamente sono diverse le città nelle quali il 1 gennaio si celebra questa importante e fondamentale ricorrenza per la Chiesa Cattolica ed il mondo cristiano in generale. Tra le tante, la più importante è indubbiamente Roma, realtà che non è soltanto il centro della cristianità, ma anche una delle città più affascinanti del mondo con monumenti come il Colosseo o luoghi di culto come la Basilica di San Pietro. Nella giornata del 1 gennaio il mondo cristiano ricorda anche altre importanti figure, come ad esempio San Guglielmo di Volpiano tra i santi, mentre tra coloro che sono beati va citato sicuramente Mariano Konopinski.

© RIPRODUZIONE RISERVATA