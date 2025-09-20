Maria Scicolone, che malattia ha mamma di Alessandra Mussolini lei ospite a Verissimo: "Forte ora fragile, soffre di Alzheimer"

Maria Scicolone, che malattia ha la mamma di Alessandra Mussolini: “Soffre di Alzheimer”

Nella puntata di questo sabato 20 settembre 2025 tra gli ospiti di Verissimo c’è anche Alessandra Mussolini, ex parlamentare attualmente personaggio televisivo da sempre al centro dei riflettori per la sua storia personale. Nipote del Duce Benito Mussolini è figlia di Romano mentre da parte di madre è la nipote della diva internazionale Sophia Loren. La mamma di Alessandra Mussolini è infatti Maria Scicolone, sorella della più nota Sophia, e da alcuni anni ha dei problemi di salute.

Che malattia ha la mamma di Alessandra Mussolini, Maria Scicolone? A rivelarlo è stata la stessa ex parlamentare in un’intervista concessa a Mara Venier a Domenica In: “Mamma è sempre stata una donna molto forte, ma ora è diventata fragile”. E poi scoppiando in lacrime ha ammesso che soffre di Alzheimer una malattia viscida e insidiosa che porta via i ricordi e rovina i rapporti interpersonali. Secondo gli ultimi aggiornamenti la salute della donna sarebbe sempre più precaria, Maria Scicolone non appare in tv dal 2016.

Chi è Maria Scicolone, la mamma di Alessandra Mussolini: marito e figli

Chi è Maria Scicolone, mamma di Alessandra Mussolini? Nata nel 1938 a Roma ha sempre vissuto nell’ombra della sorella maggiore Sophia Loren, fu grazie alla popolarità ed ai soldi guadagnati da quest’ultima se ottenne il cognome del madre Scicolone. La madre infatti Romilda Villani ebbe due figli con Riccardo Scicolone fuori dal matrimonio, l’uomo riconobbe la prima ma non la seconda a cui invece ha dato il suo cognome in un secondo momento. Nel 1962 ha sposato Romano Mussolini da cui sono nate due figlie: Elisabetta e Alessandra. Dopo la separazione non ha avuto, almeno pubblicamente altre storie ed alla morte dell’uomo ha accompagnato il feretro al fianco delle due figlie.