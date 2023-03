Maria Scicolone, la sorella di Sophia Loren in ospedale/ La figlia Alessandra Mussolini: “Ecco come sta”

Maria Scicolone, sorella di Sophia Loren, in ospedale: come sta

Maria Scicolone, la sorella minore della celebre Sophia Loren, è in ospedale. Ad annunciarlo in diretta a Pomeriggio 5 è stata Barbara D’Urso, presentando sua figlia, Alessandra Mussolini, ospite in collegamento. La conduttrice ha infatti voluto spiegare perché da tempo ormai Alessandra non è più fisicamente in studio ma sempre in collegamento.

“Alessandra è qualche settimana che non è in studio da noi a Pomeriggio 5 perché la sua mamma, la nostra amatissima Maria Scicolone, sorella peraltro di Sophia Loren, ha avuto qualche problema ed è in ospedale.” ha spiegato la D’Urso in diretta su Canale 5. “Ci sta vedendo in questo momento”, ha allora aggiunto la Mussolini, sdrammatizzando anche il momento.

Alessandra Mussolini racconta come sta sua mamma Maria Scicolone: “Brutta influenza, ora va meglio”

Barbara D’Urso ha allora chiesto informazioni sull’attuale stato di salute di Maria Scicolone, che sarebbe in ospedale già da alcuni giorni. Alessandra Mussolini ha spiegato che, rispetto i primi giorni, le cose sono migliorate: “Sta molto meglio, non ha avuto una polmonite, perché l’abbiamo portata in tempo in ospedale, ma un’influenza bruttissima.” ha chiarito. Maria Scicolone, oggi 84enne, sta meglio, notizia che viene accolta con grande gioia dalla conduttrice di Pomeriggio 5: “Sai l’amore che io porto a tua madre Maria”, ha infatti sottolineato la D’Urso; “Lo so, l’ultima intervista l’hai fatta te a lei ed è stata una cosa bellissima.” ha infine ricordato Alessandra Mussolini.

