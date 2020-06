Maria Scicolone, madre Alessandra Mussolini/ “La nostra famiglia è matriarcale”

Maria Scicolone è la madre di Alessandra Mussolini, la politica, opinionista e attrice italiana ospite dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. La Mussolini torna così negli studi di Barbara D’Urso dopo l’intervista della scorsa settimana in cui ha parlato della mamma assente da diversi anni dalla televisione. Una decisione, quella della sorella di Sophia Loren, dettata non da problemi di salute, ma semplicemente dall’età e dalla stanchezza. La politica, infatti, parlando di mamma Maria ha dichiarato: “dopo essere stata figlia, con una madre si cambiano i ruoli. Sei tu che la devi proteggere, che devi essere presente. A volte mi dà risposte alla napoletana. Mi dice: ‘Cosa è sto Covid?! Perché non mi baci, perché non mi tocchi?! Mamma è del 38, quindi, oggi ha 82 anni. L’ultima volta che mamma è andata in televisione, con me, è stato quattro anni a Domenica Live”. Non solo, la Mussolini ha poi spiegato come mai porta sempre con sè il telefonino: “mamma Maria si è ritirata perché non le va più. E’ stanca, non vuole più prepararsi. E’ difficile tutto. Dopo una certa età una fa quello che vuole. Sta bene fisicamente”.

Maria Scicolone oggi, la figlia Alessandra Mussolini: "si è ritirata perché non le va più"

Da circa quattro anni Maria Scicolone, la madre di Alessandra Mussolini, ha deciso di ritirarsi a vita privata lasciando il mondo dello spettacolo e della televisione. Una vita intensa quella della sorella di Sophia Loren che, durante una delle ultime interviste rilasciate a Il Messaggero ha rivelato: “il mio cognome lo ha pagato mia sorella: Sophia Loren” – raccontando un retroscena sulla sua vita privata. “Sophia ed io abbiamo lo stesso padre e la stessa madre – ha detto la Scicolone – ma mio padre non mi ha voluta riconoscere. Questo mi ha condizionato molto nella vita. Mi vergognavo, anche per gli studi, perché non potevo firmare con il suo cognome. In quinta elementare, mia madre non voleva farmi fare neanche l’esame di ammissione perché altrimenti tutta Pozzuoli avrebbe saputo che non ero figlia di mio padre. A 38 anni, però, mi sono laureata in lettere”. Qualcosa però è cambiato nel corso degli anni visto che Maria Scicolone ha avuto anche lei il cognome di Loren, un cognome che ha pagato la sorella. A rivelarlo la figlia Alessandra Mussolini: “lo ha pagato zia Sophia. Nonno era venuto a chiedere dei soldi a mia mamma e zia ha detto: vuole i soldi? Va bene, ma mia sorella deve avere il mio cognome e i soldi glieli ha dati lei”. Sempre la politica parlando della sua famiglia ha aggiunto: “la nostra famiglia è una famiglia matriarcale doveva essere così, gli uomini erano latitanti. Il matrimonio è durato quattro anni. non mi ricordo papà a casa, mi è mancata questa figura. Io quando arrivava la pagella e c’era scritto firma del padre o di chi ne fa le veci, mi vergognavo perché firmava sempre mia madre. Noi donne siamo troppo forti”.



