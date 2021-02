Maria Serenella Cappello, moglie di Mario Draghi/ Chi è? Discendente famiglia Medici

Si chiama Maria Serenella Cappello la moglie di Mario Draghi, colui che è stato convocato al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella giornata di oggi, mercoledì 3 febbraio, al fine di ricevere l’incarico di formare un nuovo Governo. La consorte del possibile (e probabile) futuro presidente del Consiglio, con il quale è convolata a nozze 48 anni fa, nel 1973, vanta nobili origini, in quanto risulta essere una discendente di Bianca Cappello, sposa del Granduca di Toscana Francesco de’ Medici.

La donna è, peraltro, un’esperta di letteratura inglese e in casa insieme a lei e Mario Draghi vive un cane, un bracco ungherese, al quale l’ex leader della Banca Centrale Europeo è davvero legato e a cui dedica ampia parte del suo tempo libero, che, giocoforza, si ridurrà drasticamente qualora, come tutto lascia pensare, assuma lui il delicato compito di traghettare l’Italia fuori da un periodo di crisi economica, sanitaria e sociale senza precedenti e apparentemente impossibile da arginare.

MARIA SERENELLA CAPPELLO, MOGLIE DI MARIO DRAGHI: LUI LA CITA SPESSO AI GIORNALISTI

Maria Serenella Cappello, moglie di Mario Draghi, è nota anche come Serena e ha dato alla luce due figli, di nome Federica e Giacomo, entrambi con una brillante carriera avviata. La prima, infatti, ha conseguito una laurea in Biologia con annesso master in Business conseguito a New York e si trova oggi a capo di una multinazionale specializzata nell’ambito delle biotecnologie; il secondo, invece, si è laureato a Milano, presso l’università Bocconi, ed è impiegato presso la Morgan Stanley, ove ricopre l’incarico di trader finanziario. Peraltro, Mario Draghi cita molto spesso la sua dolce metà di fronte ai microfoni dei giornalisti, soprattutto quando si trova in difficoltà e cerca di placare il fiume di domande che lo travolge. Due tangibili esempi? Quando ufficializzò la fine del suo incarico alla guida della Bce, ai cronisti che gli domandarono quali fossero i suoi piani per il domani il banchiere replicò con un semplice “chiedete a mia moglie, spero che almeno lei lo sappia”. Risposta analoga fu data quando si sparsero voci su una sua presunta candidatura alla presidenza della Repubblica nel 2022: “Davvero, non so. L’ho detto molte volte. Chiedete a mia moglie, lei ne sa di più”.



