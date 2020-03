Maria Sestina Arcuri, processo Andrea Landolfi/ Chiesti domiciliari in comunità

È ricominciato con un colpo di scena il processo per l’omicidio di Maria Sestina Arcuri. La nonna di Andrea Landolfi, il 30enne romano accusato di aver ucciso la fidanzata, si è costituita parte civile contro il nipote che l’avrebbe malmenata la notte tra il 3 e 4 febbraio 2019, la stessa in cui è morta la 26enne di Nocara. Mirella Iezzi, citata come parte offesa al processo in corte d’assise al nipote, è indagata a sua volta per omissione di soccorso, abbandono di incapace e false dichiarazioni al pm Franco Pacifici. Finora ha sempre confermato la versione della caduta del nipote e Maria Sestina dalle scale di casa, a Ronciglione. Secondo l’accusa, l’81enne sarebbe stata aggredita dopo la caduta della giovane. Andrea Landolfi le avrebbe rotto tre costole, per questo è accusato anche di lesioni aggravate davanti alla corte d’assise, oltre che di omicidio volontario e omissione di soccorso. «Si è costituita parte civile per quanto riguarda la vicenda delle lesioni aggravate. Non è necessariamente un atto contro il nipote. Il nostro scopo non è il risarcimento», ha dichiarato il legale di Mirella Iezzi a “Chi l’ha visto”.

MARIA SESTINA ARCURI, ANDREA LANDOLFI CHIEDE DOMICILIARI IN COMUNITÀ

«La procura dovrà dimostrare la volontarietà delle lesioni procurate alla nonna», ha aggiunto l’avvocato. A tal proposito la nonna di Andrea Landolfi ha dichiarato: «Non voleva farmi male». L’81enne ha dichiarato di essere caduta spesso, in quanto cardiopatica, e infatti sarebbe caduta prima di essere colpita dal nipote. «Vederlo tra le guardie… è stato brutto. Non ha mai fatto male a nessuno. Amava Sestina, ancora ne soffre. Non ha neppure potuto elaborare il lutto, perché lo hanno preso e messo in carcere». La nonna dell’imputato ha poi rivelato: «Ha cercato di levarsi la vita per tre volte, ha cercato di impiccarsi». Stando a quanto riportato dal programma, il legale di Andrea Landolfi ha chiesto per il suo assistito il trasferimento dal carcere ad una comunità con un braccialetto elettronico. Quindi sono stati chiesti gli arresti domiciliari. A proposito dei reati di cui è accusata, il legale di Mirella Iezzi ha precisato: «Per adesso è prematuro parlare, non hanno chiuso le indagini e non avverrà a breve».

