Maria Sharapova è incinta: primo figlio da Alexander Gilkes/ L’annuncio sui social

Un compleanno speciale per Maria Sharapova. L’ex tennista ha annunciato sui social di essere in attesa del suo primo figlio. Una notizia che arriva proprio nel giorno del suo 35esimo compleanno. Si tratta della prima gravidanza per l’ex atleta, che da anni condivide la propria vita con il compagno Alexander Gilkes. È stata proprio l’ex tennista russa ad annunciare la gravidanza attraverso un post su Instagram. “Preziosi inizi. Mangiare la torta di compleanno per due è sempre stata la mia specialità“ ha scritto la Sharapova, postando una foto con il pancione in riva al mare.

La Tigre Siberiana ha detto addio al mondo del tennis all’inizio del 2020, quando si è ritrovata alla posizione 377 della classifica ufficiale WTA. Tanti, infatti, gli infortuni che l’hanno tenuta ferma e dunque poche le partite disputate nel 2019. Ai tornei di Brisbane e degli Australian Open grazie ad una wild-card, uscì di scena al primo turno. Da lì, la decisione di dire addio al tennis a causa dei tanti infortuni.

Chi è Alexander Gilkes, compagno di Maria Sharapova

Maria Sharapova è fidanzata con Alexander Gilkes, imprenditore britannico 42enne. I due si sono conosciuti e innamorati nel 2018 ma il fidanzamento ufficiale è arrivato solamente lo scorso dicembre. La coppia dovrebbe convolare a nozze proprio quest’anno, ma non è detto che la gravidanza non cambi i loro piani. I due vivono negli Stati Uniti, in California. Gilkes è un imprenditore: nella vita fa il mercante d’arte. Tra le sue amicizie sono annoverati i reali d’Inghilterra: ha infatti studiato insieme ai principi Willy ed Harry.

Maria Sharapova, invece, è una delle (ex) tenniste più conosciute e importanti del mondo. Argento ai Giochi Olimpici di Londra 2012 e in grado di collezionare 36 trofei complessivi carriera, il ritiro è arrivato nel febbraio 2020. La sua carriera nel mondo del tennis è cominciata con la presenza a Wimbledon 2004, vinto ad appena 17 anni. Nella sua vita ha vinto inoltre almeno una volta tutti e quattro gli Slam, ottenendo così il ‘Career Grand Slam’: si tratta di un’impresa che soltanto dieci tenniste al mondo hanno raggiunto. Non sono mancati poi i momenti bui, come positività al doping nel 2016, che le costò una squalifica di due anni. Vari i problemi fisici nel corso della carriera, come quello alla spalla, che l’hanno portata ad un ritiro anticipato.

