Maria si sente male a Bake Off Italia 2020/ Arriva l’ambulanza, si ritirerà dal programma?

Maria non si sente bene durante la prova di Bake Off Italia, all’improvviso la concorrente lamenta un dolore al fianco insopportabile e chiede aiuto a Benedetta Parodi che le va in contro e la fa sedere per cercare di farla calmare. Maria spiega di aver avuto un giramento di testa forte, poi di colpo tutto è diventato bianco ed ha sentito il bisogno di fermarsi. La redazione le porta subito dei ventilatori per cercare di farla rinfrescare e riprendere un po’ da questo brutto spavento. Tutti i concorrenti sono preoccupati per la sua condizione di salute ma Benedetta Parodi esorta gli apprendisti cuochi di concentrarsi sulla prova che a Maria ci pensano loro.

Intanto il tempo passa ed ecco arrivare l’ambulanza, Maria viene portata via dal tendone di Bake Off Italia e portata all’ospedale per accertamenti. La concorrente non è tranquilla ed è preoccupata di non poter più partecipare al programma, in effetti non sarà in grado dir recuperare la prova e quindi si fa incerto il suo futuro a Bake Off Italia. Intanto la prova si conclude e le chance di Maria di rimanere nel programma diminuiscono…

+++ 22.30: MARIA TORNA NEL PROGRAMMA GLI ACCERTAMENTI IN OSPEDALE SONO ANDATI BENE E PUÒ TORNARE A BAKE OFF. AVENDO PERSO LA SECONDA PROVA NON AVRA’ VANTAGGI NELLA TERZA ++++



