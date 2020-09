Maria Soave/ “Amo il mio lavoro, ma non sopporto lo stress della diretta del tg”

A “C’è Tempo per…”, trasmissione mattutina in onda su Rai Uno dal lunedì al venerdì, è intervenuta quest’oggi la telegiornalista Maria Soave, che ha subito parlato della sua professione: “È un lavoro importante, di grande responsabilità e comunicazione con le persone. Essere mezzobusto è di grande comodità, puoi anche mettere jeans e ballerine sotto la giacca e nessuno ti vede. Poi, tra l’altro, hai anche le agenzie sottomano e ti puoi aiutare mentre parli”. Come diceva l’inventore delle Olimpiadi moderne, De Coubertin, “l’importante non è vincere, ma partecipare“ e Maria Soave ha fatto suo questo dogma, nonostante la sua vita sia un costante successo: “Io da bambina sognavo di fare la giornalista della carta stampata e, successivamente, televisiva. Devo dire che ho vinto”. La notizia più bella raccontata al Tg1? “Ce ne sono state tante belle, come quando si può annunciare il concerto del proprio cantante preferito – il mio è Bruce Springsteen – o le vittorie dei nostri sportivi”.

MARIA SOAVE: “NON AMO LO STRESS DEL MIO LAVORO”

La telegiornalista Maria Soave a “C’è Tempo per…” ha fatto un breve riferimento a suo figlio (“Io sono mamma di un bellissimo bambino di 4 anni e mezzo di nome Alessandro”). Del suo lavoro le piace “rendere meno complesse le informazioni per le altre persone. Quello che mi piace meno, invece, sono gli stress incredibili a cui siamo sottoposti, dettati dalla messa in onda del telegiornale. Sono scariche di adrenalina che ti tengono su, ma, al tempo stesso, sono anche molto faticose”. La giornalista lucana ha parlato anche della musica dei Pooh, complice il collegamento dalla val Badia con lo storico bassista del gruppo, Red Canzian: “Mi colpii molto ‘Uomini Soli’ e mi piaceva il verso in cui il brano diceva ‘Perduti nel Corriere della Sera…’. Quel passaggio mi è rimasto nel cuore, perché era di fatto la trasposizione in musica di quelli che erano i miei sogni”.



