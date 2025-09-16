Tutto su Maria Saove, la giornalista che, con Tiberio timperi, conduce 1Mattina News: ecco le varie curiosità.

Maria Soave che, sin da piccola, in quel di Potenza dove è nata, sognava di diventare una giornalista, con tanto studio e determinazione è riuscita a realizzare il suo sogno entrando in Rai dove, attualmente, conduce 1MattinaNews insieme a Tiberio Timperi. Un impegno quotidiano e importante quello della giornalista che, tuttavia, ha già condotto altre trasmissioni importanti come UnoMattina Estate accanto a Massimiliano Ossini e Agorà Estate.

«Da bambina sognavo di fare la giornalista della carta stampata e, successivamente, televisione. Devo dire che ho vinto. Del mio lavoro mi piace rendere meno complesse le informazioni per le altre persone. Quello che mi piace meno, invece, sono gli stress incredibili a cui siamo sottoposti, dettati dalla messa in onda del telegiornale», ha dichiarato nelle varie interviste rilasciate.

La vita privata e le passioni di Maria Soave

Della vita privata di Maria Soave, tuttavia, non si sa assolutamente nulla se non che, nel 2016, è diventata mamma di Alessandro. Del compagno, tuttavia, non ci sono informazioni e non si sa neanche se sia mai stata sposata. Su Instagram dove ha un profilo privato seguito da più di 10mila followers condivide diversi contenuti della sua vita dove appare spesso la sorella Paola con cui ha un bellissimo rapporto.

Una delle passioni più grandi della giornalista è quella per la musica, in particolare per Bruce Springsteen. Fiera ed orgogliosa di tutto ciò che è riuscita a fare nel suo lavoro, la giornalista, in alcune interviste, ha detto: «È un lavoro importante, di grande responsabilità e comunicazione con le persone».

