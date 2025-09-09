Chi è Maria Soave, conduttrice di 1mattina News al fianco di Tiberio Timperi: la carriera giornalistica, la riservata vita privata e il figlio Alessandro

Maria Soave, chi è e carriera della conduttrice di 1mattina News

Ieri mattina, lunedì 8 settembre 2025, ha debuttato 1mattina News, il nuovo contenitore di Rai1 che unisce informazione e intrattenimento. Dagli approfondimenti sui temi più disparati di cronaca, politica, attualità, esteri, spettacolo, musica e sport, sino a numerosi ospiti in studio, collegamenti con inviati del TG1 e interviste agli ospiti, il nuovo spazio del primo canale Rai va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 6.00.

Francesco Schiavone, chi è e perché è chiamato Sandokan/ La collaborazione (interrotta) con la giustizia

Alla conduzione Tiberio Timperi e Maria Soave: lui è un celebre conduttore e giornalista del piccolo schermo, lei vanta una ricca carriera alle spalle culminata con la conduzione del TG1. Ma conosciamo meglio Maria Soave: nata a Potenza il 18 agosto 1976, dopo essersi diplomata in Lettere Classiche all’Università di Perugia si è avvicinata al mondo dell’informazione approdando alla scuola di giornalismo in Umbria.

Rito della punciuta, cos'è e come funziona/ Origini e storia del rituale di affiliazione alla mafia

Sin da subito ha trovato la sua strada e ha capito che la sua vocazione era quella per il giornalismo e per l’informazione. Sono così arrivate le prime importanti collaborazioni per testate del calibro di Messaggero e Il Sole 24 Ore, oltre ad aver lavorato anche per Rcs Media Group.

Maria Soave, la carriera e la vita privata: il figlio Alessandro

Proseguendo con la carriera di Maria Soave, nuova conduttrice di 1mattina News, il suo ingresso in Rai è avvenuto nel 2004 e da quel momento il suo percorso professionale ha vissuto una vera e propria impennata. Oltre ad aver lavorato per il TG3, è approdata successivamente su Rai1 diventando caposervizio della redazione interni del TG1 e, a seguire, conduttrice dell’edizione delle 13.30.

Cipriano D'Alessandro, detto Ciglione: chi è, da killer a pentito/ A Cose Nostre la sua parabola esistenziale

Non solo giornalista ma anche conduttrice televisiva: prima di 1mattina News, infatti, ha debuttato alla conduzione di un programma nel 2022, prendendo il timone di Unomattina Estate al fianco di Massimiliano Ossini. A seguire, è sbarcata al timone di Agorà News nel 2025.

Riservatissima invece la vita privata di Maria Soave, che è sempre rimasta ben distante dai riflettori del gossip. Di lei sappiamo soltanto che ha un figlio di nome Alessandro, nato nel 2016, ma del padre non si hanno informazioni; inoltre, non sappiamo se abbia un fidanzato o un marito al suo fianco.