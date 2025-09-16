Maria Soave, a La Volta Buona con Tiberio Timperi, ha raccontato della scabrosa vicenda delle sue foto finire su un sito sessista.

Nelle ultime settimane sono emerse copiose e doverose denunce ai danni di siti, gruppi e simili marcatamente sessisti se non peggio; portali dove donne, moglie, ragazze si sono ritrovate private della propria dignità a loro insaputa. Un’esperienza vissuta anche da Maria Soave, giornalista e conduttrice di 1Mattina News con Tiberio Timperi. Una circostanza deplorevole, compiuta da uomini che già chiamarli tali è un’offesa all’intero genere umano; lei, appurata la situazione insieme ad altre colleghe, non ha nascosto i turbamenti ed è stata immediata la reazione.

“E’ successo a me, ma anche alle mie colleghe: Laura Chimenti, Valentina Bisti, Giorgia Cardinaletti…”, inizia così Maria Soave a proposito della becera vicenda dei siti sessisti dove ha trovato anche delle sue foto, così come anche le colleghe da lei citate. Insieme – come raccontato a La Volta Buona – hanno deciso di pubblicare un video di veemente denuncia: “E’ come subire una violenza, essere spogliati della propria dignità”.

Maria Soave a La Volta Buona: “C’è una cultura sessista che non va bene!”

Maria Soave ha poi approfondito la natura dei contenuti personali finiti su un sito sessista: “C’erano anche immagini di lavoro, non necessariamente di altro tipo, ma condite da commenti beceri e fuori luogo”. La giornalista – sempre a La Volta Buona – ha poi aggiunto: “C’è una cultura che non va bene, i commenti sessisti non possono andare bene!”. Proseguendo, ha analizzato anche la differenza del suo caso rispetto alle donne che loro malgrado si sono ritrovate nel purtroppo noto gruppo facebook ‘Mia moglie’. “Lì il tradimento è peggiore, qui invece sono sconosciuti che prendono una foto qualsiasi e si permettono di commentare con qualsiasi cosa. Non mi va di essere apostrofata e immaginata in determinati modi”.

Lodevole anche il pensiero di Tiberio Timperi che con Maria Soave condivide da qualche giorno la conduzione di 1Mattina News. “Al di là di queste cose che sono sgradevoli, ma perchè non si fa una bella legge dove vai su internet con il tuo nome e cognome? La giustizia deve essere veloce!”.