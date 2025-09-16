Maria Soave, nota giornalista e conduttrice italiana, ha sempre evitato di raccontare la sua vita privata nel merito di un possibile compagno o marito.

Volto apprezzato e consolidato del giornalismo italiano, da alcuni giorni ha iniziato la sua nuova avventura alla conduzione di 1mattina News; Maria Soave non necessita di presentazioni dal punto di vista professionale, dati i suoi evidenti meriti nel settore. La sua presenza nel mondo della tv ha ovviamente ampliato la curiosità degli appassionati in riferimento a curiosità e aneddoti che vanno ben oltre il suo lavoro e che dunque riguardano la sua vita privata; un ambito che, a dispetto del suo ruolo, ha sempre protetto dalle ingerenze mediatiche come testimoniato dalle rare notizie reperibili sul suo conto.

Maria Soave ha un compagno o marito? Un Interrogativo che intrattiene gli appassionati di cronaca rosa ma che rischia di non trovare risposta, almeno per il momento. La giornalista e conduttrice, come anticipato, non ama raccontarsi dal punto di vista della sua vita privata e non sembrano quindi essere reperibili notizie e curiosità a proposito di un compagno o marito. Allo stesso tempo, l’amore è certamente centrale nella sua vita come testimoniato dal fatto che, nel 2016, ha dato alla luce il suo primo figlio: Alessandro.

Maria Soave, l’amore per il figlio Alessandro ma è ‘mistero’ sul compagno o marito

“E’ un bambino bellissimo”, raccontava in una recente intervista Maria Soave a proposito di suo figlio Alessandro senza però alcun riferimento al papà del primogenito e dunque ad un ipotetico compagno o marito. Ennesima testimonianza della volontà di schivare le chiacchiere di gossip e tenersi alla larga dai palcoscenici noti della cronaca rosa. Tentando di scovare nei meandri del web, pare che alcuni anni fa si sia vociferato di un rapporto speciale con Massimiliano Ossini; per qualcuno, lui poteva essere proprio la dolce metà della giornalista. Come racconta Libero, entrambi arrivarono ben presto a smentire in maniera categorica le voci in questione confermando unicamente la splendida amicizia e sintonia tra loro. Dunque, chissà che Maria Soave non decida di rivelare qualcosa in più su un possibile compagno o marito proprio oggi: la giornalista sarà infatti ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona.