Maria Sofia Federico contro il ‘no’ di Pier Silvio Berlusconi al GF Vip/ L’appello dell’influencer

Maria Sofia Federico lanci appello a Pier Silvio Berlusconi per il GF Vip

Pier Silvio Berlusconi sta attuando una vera e propria rivoluzione per quanto concerne il Grande Fratello Vip. L’amministratore delegato ha infatti negato l’accesso nel reality show, a influencer e possessori di un account Only Fans. Su questo argomento è intervenuta Maria Sofia Federico, ai microfoni di Cusano Italia Tv, dicendosi contrariata dalla posizione dell’imprenditore Mediaset.

“Io a lui dico: tu che fai televisione non ti rendi conto che il cinema è stato sostituito dalla tv? E ora la tv sta per essere sostituita dai social? Non ti viene in mente che per cercare di avvicinare la tua generazione alla generazione zeta, dovresti mettere in mezzo dei personaggi come me?” Questo l’appello della giovane, che ben presto entrerà nell’Accademia di Rocco Siffredi e fa già parte della nota piattaforma di contenuti per adulti.

Sara Tommasi e la lettera a Maria Sofia Federico: “Ti devi fermare!”

Sara Tommasi, si è rivista nell’ex concorrente de Il Collegio e prossima risorsa della Rocco Siffredi Accademy. L’ex gieffina ha deciso di lanciare un appello alla giovane influencer tramite una lettera su Leggo, per farla desistere dal porno.

“Ho seguito attentamente il suo caso insieme a mio marito, ci siamo resi conto quanto fosse simile al mio. Ma c’è da fare una differenza: io ero gravemente malata di bipolarismo e facevo uso di stupefacenti – ha affermato -La storia di Maria Sofia Federico sembra invece essere una scelta libera. Mi ha ricordato subito mia mamma. Lei fece di tutto per fermarmi, voleva evitare che facessi quel grandissimo errore. Non penso che Rocco se ne sia approfittato, anche perché quando successe a me lui prese le mie parti e si rese conto che stavo male ed ero plagiata. Evidentemente su Maria Sofia Federico ha valutato bene e ha capito che la sua era una scelta libera”. E ancora: “Sono completamente contraria alla sua scelta, vorrei dirle di fermarsi perché è un errore che si porterà avanti tutta la vita. Perché da certe cose, purtroppo, non si torna più indietro”.

