Maria Sofia Federico Il Collegio 6/ Criticata dagli allievi e sostenuta sui social

Maria Sofia Federico la concorrente de Il Collegio 6 più criticata all’interno della scuola dagli altri allievi che l’hanno presa in giro o addirittura attaccata perché considerata pesante per alcuni suoi atteggiamenti nonostante l’intento della ragazza sia semplicemente quello di voler aiutare il prossimo. Nonostante le critiche ricevute dagli altri concorrenti, i commenti sul web sono a sostegno del suo atteggiamento.

IL COLLEGIO 6/ Diretta 3a puntata: il menù della discordia, malumori e...

La ragazza presta molta attenzione ai temi sociali e sulla sua sociale mostra ciò che pensa riguardo il sessismo, la libertà, i diritti umani, ma specialmente quelli delle minoranze. Anche sui social la ragazza pubblica lunghi video in cui difende le sue idee anche a costo di essere bannata. Dice di essere una ragazza passionale e decisa, che se sa molto bene quello che vuole e non si arrende mai. Oltre a ciò, lei sta anche scrivendo un saggio di filosofia, che comprende tre aspetti fondamentali, ovvero: arte, infinito e libertà. Questi tre argomenti hanno lo scopo di portare le persone alla felicità.

Giovanni Junior D’Ambrosio espulso da Il Collegio 6?/ Lite col professor Maggi, poi…

Il Collegio 6, grande Amicizia tra Maria Sofia Federico e Gaia Cascino

Maria Sofia Federico ha fatto molto parlare di sé per via della sua propensione allo studio, determinazione e specialmente la proprietà di linguaggio molto diversa da quella dei suoi coetanei. Durante il taglio di capelli a Il Collegio 6 ha dimostrato a tutti le sue doti comunicative mettendosi a servizio delle sue compagne che hanno vissuto la prova come un trauma. L’unica tra le concorrenti che apprezza il modo di fare di Maria Sofia è Gaia Cascino. Le due ragazze hanno legato fin da subito, da quando Maria Sofia ha cercato di spronare la compagna nello studio e in comportamenti più rispettosi nei confronti di professori e sorveglianti.

Rebecca Parziale Il Collegio 6/ Nessuna possibilità per Davide Maroni...

Al momento però Gaia Cascino è l’unica a nutrire sentimenti di stima nei confronti di Maria Sofia, tutti gli altri concorrenti hanno manifestato il loro disappunto nei confronti della ragazza e del suo modo di fare. Durante la prima puntata la ragazza è stata vittima di un episodio spiacevole nei suoi confronti, quando davanti a tutta la classe ha dovuto leggere il tema di italiano provocando l’ilarità di tutta la classe.



© RIPRODUZIONE RISERVATA