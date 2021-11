Maria Sofia Federico, Il Collegio 6/ Presa di mira dai compagni? Invece Gaia Casino..

Maria Sofia Federico è una delle nuove protagoniste de Il Collegio 6. Originaria di Valmontone (Roma) ha 16 anni, fin dal video di presentazione ha diviso le opinioni degli spettatori e del web. La sua determinazione, la sua propensione allo studio e sopratutto la sua proprietà di linguaggio hanno fatto molto discutere sia durante la prima settimana andata in onda nella prima puntata, sia sulle varie piattaforme social. La prima prova, ovvero quella del taglio dei capelli, ha messo in risalto le sue doti comunicative, si è infatti dimostrata nono solo disposta al taglio ma anche pronta a dare conforto alle compagne in difficoltà. In particolare, da qui è partito un ottimo rapporto con la compagna Gaia Cascino, per ora quasi l’unica ad apprezzare l’atteggiamento di Maria Sofia.

Il Collegio 6,chi sono i concorrenti più apprezzati?/Rebecca Parziale fenomeno social

Alcune delle collegiali hanno dimostrato invece un discreto senso di insofferenza e fastidio nei confronti di Maria Sofia Federico; si sono infatti detti stufi di ascoltare la sua voce anche dopo soli due giorni a Il Collegio 6, oltre al suo sembrare troppo sicura di sé risultando presuntuosa. Fortunatamente, i commenti negativi ricevuti dalle sue compagne sono stati prontamente smorzati proprio da Gaia Cascino, dimostrando una forte empatia nei suoi confronti dopo solo una settimana di permanenza. Uno dei momenti più coinvolgenti della prima puntata ha visto proprio Sofia come protagonista; è stato infatti assegnato a tutta la classe un tema la cui traccia era espressamente quella di parlare dei propri tormenti e problemi.

IL COLLEGIO 6, 2a PUNTATA/ Diretta: oggi espulsioni? Primo amore tra Sara e Filippo

Maria Sofia Federico, presa di mira dai compagni? La sua personalità divide il gruppo de Il Collegio 6

Nonostante qualcuno non abbia condiviso la scelta, Maria Sofia Federico si è invece messa subito al lavoro convinta di riuscire a raccontarsi in maniera toccante e vera. Il risultato però, non è stato quello sperato; le parole emozionanti e la lettura sentita l’hanno portata ad emozionarsi in maniera visibilmente sincera, ma la reazione dei suoi compagni de Il Collegio 6 è stata di scherno. In particolare, buona parte di quelli che l’hanno derisa hanno considerato la sua reazione eccessiva e costruita. In difesa della ragazza è intervenuto il professore stesso, che ha duramente bacchettato i detrattori della ragazza commentando il loro atteggiamento come disumano e insensibile. Come già accennato il suo temperamento ha senza dubbio diviso il mondo social, con varie opinioni contrastanti fra loro.

Davide Maroni, Il Collegio 6/ Nuova discussione con i prof e provvedimento disciplinare?

In particolare, ha fatto molto scalpore il commento di Francesco Oppini in riferimento al video di presentazione di Maria Sofia Federico a Il Collegio 6. Dal parere del figlio di Alba Parietti si è scatenata una vera e propria disputa social, alla quale ha partecipato anche Maria Sofia con un perentorio post su Instagram, dove non solo ha chiarito la sua posizione e il suo pensiero, ma ha anche avuto modo di mandare una dura frecciatina ad Oppini, reo di averla criticata per il suo carattere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA