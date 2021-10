Maria Sofia Pia Federico, Il Collegio 6/ “Non spero di cambiare il mondo io lo cambierò”, vittima di haters

Maria Sofia Pia Federico è una splendida ragazza che si propone per diventare protagonista a Il Collegio 6 docureality che torna stasera, 26 ottobre, su Rai 2. Nata a Valmontone, 16 anni, ha un volto acqua e sapone, incorniciato da una lunga capigliatura liscia e scura. Molto sicura di se stessa, è convinta di essere in grado di cambiare il mondo migliorandolo. Colpisce questa sua personalità così volta all’acquisizione del vero senso della vita. Decisa, passionale, volitiva e che non si arrende mai.

Attualmente impegnata nello scrivere, di suo pugno, addirittura un’opera filosofica incentrata sulla ricerca della felicità attraverso tre punti cardine: libertà, arte, infinito. Davvero ammirevole questo spirito creativo che sicuramente, denota anche una solida base culturale per la sua giovane età o comunque un’approfondita curiosità dei temi filosofici che già ce la fanno apprezzare e che, all’interno de Il Collegio 6, saranno di certo un valore aggiunto rispetto agli altri concorrenti. Infatti, Maria Sofia si sente diversa, non solo dai coetanei, ma da tutti, in generale, manifestando una sicurezza tale che sfiora la sfacciataggine.

Maria Sofia Pia Federico “Cambierò il mondo”, il suo video ha scatenato gli haters

Maria Sofia Pia Federico vuole sfruttare la partecipazione a questo programma, per farsi conoscere, ma soprattutto per far arrivare, a più persone possibili, le sue idee. I genitori la definiscono “tanto” probabilmente con l’intenzione di sottolineare lo spessore e la creatività del suo animo. Sperano che Il Collegio 6 possa insegnarle ad ascoltare di più le opinioni degli altri, consentendole di raggiungere anche quel traguardo di maturità emotiva. Dal punto di vista dei social la ragazza si definisce un’attivista.La sua pagina si occupa, attraverso intensi monologhi, di sessismo e di diritti umani in generale. Così da aggiudicarsi ben 1000 follower. Si occupa anche della comunità LGBT. Questa apertura mentale e questa attenzione a temi così attuali, ma a volte anche così demonizzati, arricchirà il programma e speriamo che faccia riflettere anche le menti più chiuse e retrograde. Siamo certi che questa eclettica ragazza dalle mille risorse, non passerà inosservata. Intanto il suo video promo ha già scatenato le preme reazioni, infatti non sono mancati gli haters che dopo averlo visto l’hanno presa d’assalto.

Il video di presentazione di Maria Sofia Pia Federico che ha scatenato la rabbia degli haters





