MARIA SOFIA PIA FEDERICO, ESPULSA DA IL COLLEGIO 6?/ Ecco cosa ha combinato

Nonostante i rapporti difficili con i compagni Sofia Federico durante la penultima settimana de Il Collegio è riuscita ad organizzare una protesta di gruppo incentrata sul tema della parità di genere. La ragazza dopo aver chiesto al preside un’assemblea ha architettato con i suoi compagni una vera e propria protesta convincendo tutti i suoi compagni a presentarsi indossando la divisa tipica del sesso opposto: donne in pantaloni e uomini in gonna. Il preside non è rimasto indifferente ai modi degli studenti e ha subito punito la ragazza per averlo ingannato con l’isolamento. Alla fine della settimana il preside ha voluto fare il punto con tutti i ragazzi su quanto successo all’interno de Il Collegio durante la settimana e ha confessato a Sofia Federico di aver preso una decisione molto difficile… Tutti temono che la ragazza possa essere espulsa da Il Collegio 6… sarà davvero così? La ragazza si è sempre distinta per le sue proposte innovative all’interno della scuola e soprattutto per essere una studentessa molto diligente, forse però questa volta, la sua voglia di cambiare il mondo ha superato i limiti… (Agg. Adriana Lavecchia)

Maria Sofia Pia Federico si è trovata di nuovo a combattere con tutti i suoi compagni de Il Collegio 6. Anche se lei ha provato tante volte a essere disponibile con tutti e ad accontentarli, lei continua a essere un bersaglio di alcuni collegiali, i quali la prendono in giro, specialmente quando parla. La ragazza per questi motivi si arrabbia molto e ha detto ‘Basta, fate tutti schifo‘, e ha iniziato gridare. La sorvegliante ha cercato di calmare la ragazza per farsi raccontare quanto accaduto. Lei ha esordito affermando di provare un incredibile senso di repulsione, in quanto tutti la prendono in giro, nonostante i suoi tentativi di avvicinamento, ma non riesce comunque.

A questo punto la sorvegliante le ha consigliato di farsi degli amici e delle persone che non le vanno contro, poiché al contrario non sarà possibile che il suo desiderio di cambiare il mondo si avveri un giorno. Durante la nuova puntata del programma ci sono stati genitori e figli a confronto: un genitore per ogni partecipante della classe è venuto nel collegio per partecipare e per confrontarsi con il proprio figlio. Il professore, per quest’occasione, ha detto a tutti di andare in classe e scrivere un loro tema sulla famiglia e sui figli. Questa cosa è servita molto per far comprendere alcune difficoltà riscontrate nel rapporto genitore – figlio.

A Il Collegio 6 cosa è successo tra Maria Sofia Pia Federico e suo padre? Quest’ultimo si scusa con sua figlia per non averle dato la giusta attenzione e importanza che invece si meritava. Lei appare molto fredda e dice di odiare il fatto di essere testarda. All’inizio della puntata i ragazzi hanno visto i genitori ai cancelli del collegio ed erano tutti molto contenti, tranne Maria Sofia Pia. Quest’ultima ha affermato di essere indifferente da ciò e per nulla toccata da questo incontro con il padre. I genitori dei collegiali sono stati chiamati al programma per un convegno chiamato i giovani oggi, proprio per sensibilizzare i genitori sui problemi che affliggono i giovani di quest’epoca. Durante la permanenza di questi nel programma, i genitori devono far fronte ai loro errori e difficoltà con i figli e i problemi che hanno generato dei disagi e delle crepe nei rapporti con loro.

Maria Sofia Federico è molto legata a Matilde, infatti cerca di fare di tutto per farla studiare per recuperare il suo voto molto basso, ovvero zero. Proprio in questo modo aveva fatto con Gaia Cascino, ex collegiale, in quanto l’aveva sgridata quando è scappata in giardino con l’obiettivo di prendere dei pomodori per mangiarli. Maria Sofia ha voluto aiutare anche altri ragazzi, come Vincenzo, Valentina e Raffaele, che anche loro sono stati puniti dal preside e che hanno una media dello zero in ogni materia scolastica. L’unica collegiale con la quale non ha invece legato tanto è Elisa, la che l’ha accusata di non parlare bene di lei. Maria Pia Sofia Federico ha detto che non è affatto vero quello che ha affermato la ragazza. Al momento delle pagelle Maria Sofia ottiene la cravatta rossa per il sette ricevuto in italiano. Lei è bravissima a scuola e quindi viene premiata tanto dalla professoressa, specialmente dopo essere ritornata nel programma.

La Petolicchio ha portato confetti per tutti gli alunni, ma dopo aver saputo quello che hanno fatto quando lei non c’era, ha deciso di darli solamente a Maria Sofia. Questa cosa ha infastidito molto Elisa e Sara, le quali si erano comportate bene, ma non hanno avuto nessun riconoscimento, anche se Maria Sofia ha voluto offrire lo stesso i confetti ai suoi compagni.



