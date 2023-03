Maria Sole Agnelli, chi è la sorella di Gianni/ “Mi manca potergli telefonare…”

Chi è Maria Sole Agnelli?

Maria Sole Agnelli, classe 1825, è un’imprenditrice e politica italiana ma è anche la sorella di Gianni Agnelli (detto l’avvocato). Maria Sole fu sindaca di Campello sul Clitunno dal 1960 al 1970 ma ancor prima di ricoprire quella carica aveva conosciuto varie personalità politiche e si era fatta conoscere in quel campo anche grazie ai suoi matrimoni. Maria Sole Agnelli si sposò per la prima volta con il conte Ranieri Campello della Spina con cui diventò madre di: Virginia (nata nel 1954), Argenta (nata nel 1955), Cintia (nata nel 1956), Bernardino (nato nel 1958) e poi, dopo essere rimasta vedova ebbe un altro figlio: Edoardo (nato nel 1965) insieme al conte Pio Teodorani-Fabbri (nuovo marito), che era “imparentato” con Benito Mussolini.

Oltre alla politica e alla fama del fratello Gianni, Maria Sole Agnelli amava i cavalli e seguendo questa sua passione, ha diretto un’importante scuderia e un suo purosangue: Woodland, vinse la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Monaco nel 1972. Il 17 marzo 2023 Maria Sole ricorderà i 20 anni dalla morte dell’amato fratello Gianni Agnelli anche grazie al documentario Rai: “Gianni Agnelli in arte l’Avvocato”.

Maria Sole Agnelli: il rapporto col fratello Gianni

Maria Sole Agnelli, al Corriere Torino, in occasione dei 20 anni dalla morte del fratello Gianni, ha parlato del rapporto che avevano. Da quando Gianni è morto, secondo Maria Sole, in Italia sono cambiate tante cose e spesso lei vorrebbe tanto poter parlare col fratello: “Mi manca potergli telefonare. Gli chiedevo sempre dei consigli. Mi fidavo delle sue impressioni. Il nostro rapporto era affettuoso. Quando eravamo bambini non avevamo molte cose che ci univano. Eravamo divisi tra grandi e piccoli: io ero la più grande dei piccoli e la più piccola dei grandi. Venivo sempre scartata da tutti. Da adulti ci siamo legati molto di più. Non potrò mai dimenticare come mi sia stato accanto quando morì il mio primo marito. Mi aiutò molto”.

A distanza di anni, Torino non ha ancora dedicato strade o piazze a Gianni Agnelli e Maria Sole in merito a questo ha affermato: “Succederà quando il Comune avrà cambiato idea. Ad ogni modo a Torino c’è il Lingotto, che è talmente bello… se anche non gli dedicheranno nulla è come se lì dentro ci fosse sempre lui” poi ha aggiunto che se accadesse le piacerebbe che il fratello venisse onorato nella zona di “Mirafiori”.











