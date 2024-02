Maria Sole Tognazzi è fidanzata?/ “L’uomo ‘macho’ non mi è mai piaciuto, sono troppo indipendente…”

Maria Sole Tognazzi, dalla carriera di successo alle curiosità sulla vita sentimentale

Il cinema italiano non è grande per antonomasia, ma sono le grandi firme e menti che lo abitano ad averne tessuto il valore riconosciuto a livello internazionale. Nello scenario di oggi, spicca Maria Sole Tognazzi – figlia di Ugo Tognazzi – che come sceneggiatrice e regista riesce a raccontare storie che proiettano in viaggi introspettivi di spessore, mai banali; spunti continui di riflessione per pellicole che si prestano ad interpretazioni variegate e soggettive.

La notorietà acquisita da Maria Sole Tognazzi ha acceso i riflettori anche sulla sua vita privata, sfera particolarmente tutelata dalla regista. Come giusto che sia, la propria vita sentimentale appartiene a quel contesto che non deve avere necessariamente una risonanza mediatica ma lei stessa, in un’intervista dello scorso anno per People, ha rilasciato qualche dichiarazione che ha alimentato la curiosità degli appassionati.

Maria Sole Tognazzi, ‘felicemente single’ e con le idee chiare: “L’uomo che vorrei incontrare…”

In occasione dell’uscita del film “Viaggio Sola” – ad Aprile 2023 – Maria Sole Tognazzi ebbe modo di raccontare il suo ultimo progetto per il portale People. Prendendo spunto dai personaggi e dalla storia raccontata, la regista è stata incalzata anche su tematiche riferite alla sua vita sentimentale. “Quanto è autobiografico il personaggio? Anche io sono single da un po’ ed è una scelta, sono felice. Non ho una famiglia mia, ho un lavoro precario, sto in giro tanto e non ho una vita regolare: se avessi sentito il bisogno di diventare madre, avrei fatto scelte diverse”.

Dalle parole di Maria Sole Tognazzi si evince come l’essere single sia tutt’altro che un problema, anzi. La quotidianità della regista, almeno ai tempi dell’intervista per il portale, sembra coincidere con il suo stato sentimentale senza che la cosa gravi sulla propria serenità. Incalzata sui personaggi maschili da lei presentati, spesso e volentieri agli antipodi del clichè dell’uomo ‘alfa’, Maria Sole Tognazzi ha spiegato: “Forse sono gli uomini che vorrei incontrare nella mia vita; l’uomo-uomo non mi è mai piaciuto. Sono troppo indipendente, troppo uomo io per farmi comandare e dirigere”.











