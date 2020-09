Maria Soledad Temporini, compagna e figli Rudy Zerbi/ “Amici per tanti anni poi…”

Maria Soledad Temporini è la compagna di Rudy Zerbi, conduttore, produttore discografico e giudice della nuova stagione di Tu si Que Vales. La coppia è felicemente innamorata dal 2012, anche se in realtà i due prima di diventare una coppia sono stati amici per tantissimi anni. A raccontarlo è stato proprio il produttore discografico che, dalle pagine del settimanale Oggi, ha raccontato: “siamo stati amici per tanti anni, mi piaceva moltissimo, ma non l’avevo mai vista come una potenziale compagna”. Qualcosa poi è improvvisamente cambiato, visto che Maria Soledad e Rudy si sono perdutamente innamorati. “E’ una donna di talento, riesce a rendere speciale qualsiasi casa, ha un gusto straordinario. Quando la vedo disegnare rimango affascinato: il talento più grande l’ho trovato in casa mia” – ha detto il figlio naturale di Davide Mengacci – che durante una delle ultime interviste televisive ha raccontato un momento molto difficile vissuto con la sua compagna.

Rudy Zerbi figli: il quarto Leo è nato dall’amore con Maria Soledad Temporini

Ospite di Verissimo, Rudy Zerbi si è emozionato nel raccontare un momento terribile della sua vita quando ha rischiato di perdere la sua compagna Maria Soledad Temporini e il figlio appena nato. “Hanno rischiato grosso sia Maria, la mamma, che lui. Ho rischiato di perdere entrambi, contemporaneamente.” ha detto quasi in lacrime il prof di Amici – “so che lei ha combattuto tanto, ogni sera entrambi entriamo nella camera di lei solo per vedere che è davvero lì!”. Dalla storia d’amore tra Rudy e Maria Soledad, infatti, nel 2015 è nato Leo, il quarto figlio del conduttore che però ha rischiato di perdere la vita durante il parto. Per fortuna è andato tutto per il verso giusto e il conduttore ha potuto festeggiare la nascita del quarto figlio con la sua compagna di origini argentine con cui è legato da otto anni. Una famiglia allargata quella di Rudy Zerbi che in passato ha avuto altri tre figli: Luca Zerbi, Edoardo Zerbi e Tommaso Zerbi.



