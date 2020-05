Maria Soledad TemporinI, compagna Rudy Zerbi/ “Nostro figlio Leo c’è grazie a…”

Pubblicità

Maria Soledad Temporini è l’amore della vita di Rudy Zerbi, nonchè madre di uno dei tre figli del produttore. La gravidanza del piccolo Leo però non è stata felice. Accade tutto all’inizio del 2015, quando Maria Soledad ha un distacco della placenta mentre si trovava da sola in casa. “Io ero in studio, con il telefono staccato“, ha raccontato Zerbi all’epoca a Vanity Fair, “gli assistenti hanno cominciato a farmi cenno di uscire, ma io dicevo: un attimo, abbiamo quasi finito. È dovuto venire il produttore a prendermi per un braccio. Quando sono arrivato all’ospedale le infermiere piangevano: stavano morendo sia Maria sia Leo”. Il bambino nasce nei corridoi dell’ospedale e viene sottoposto subito a delle cure speciali. “Solo pochi ospedali a Roma hanno le incubatrici per i prematuri gravi”, ha aggiunto il produttore, “e quel giorno erano tutte piene. Così ci hanno mandati al Casilino, un ospedale di periferia. Lì mi sono reso conto che, nell’emergenza, chi fa la differenza sono proprio gli infermieri, gente che fa fatica ad arrivare alla fine del mese, che lavora, condivide e piange con te”. Anche se Leo ha iniziato a migliorare, in seguito ha avuto un nuovo crollo. Il pericolo non era finito ed entrambi i genitori sono distrutti. “Vorresti toccarlo, nutrirlo, portarlo a casa”, ha detto ancora, “ma non puoi. Quando ce la fa, senti di aver avuto un dono e di essere in qualche modo un sopravvissuto. Io mi sveglio ogni mattina e penso ‘Ca**o c’è. E se c’è è grazie a quell’ospedale“. Rudy Zerbi racconterà quei momenti tragici anche a Verissimo, per una puntata che verrà trasmessa in replica nel pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio 2020. Adesso Leo sta benissimo, ma la coppia non potrà mai dimenticare le emozioni vissute, il rischio di perdere il bambino.

MARIA SOLEDAD TEMPORINI, RIDU ZERBI: “DONNA DI TALENTO”

Maria Soledad Temporini non compare quasi mai nelle foto pubblicate dal compagno Rudy Zerbi. Questo non vuol dire però che la coppia non sia forte in un amore sconfinato. L’architetto e il produttore discografico si conoscono da molti anni e all’inizio il loro legame riguardava in realtà solo l’amicizia. “Siamo stati amici per tanti anni, mi piaceva moltissimo, ma non l’avevo mai vista come una potenziale compagna“, ha detto tempo fa Zerbi al settimanale Oggi, “È una donna di talento, riesce a rendere speciale qualsiasi casa, ha un gusto straordinario. Quando la vedo disegnare rimango affascinato: il talento più grande l’ho trovato in casa mia“. Di Maria Soledad sappiamo che ha origini argentine e che ha una fama nazionale per quanto riguarda il suo lavoro. Il suo merito più grande però è di aver regalato a Rudy e a se stessa la possibilità di credere ancora nell’amore. Il coach di Amici infatti ha avuto altri tre figli. Anche Maria Soledad ha due figlie, nate da una precedente relazione. Per Zerbi è stata una svolta diventare papà di due bambine, visto che tutti i suoi figli, anche quello avuto con Maria Soledad, sono tutti maschi.



