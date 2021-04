Maria Soledad Temporini, ex fidanzata Rudy Zerbi/ 3 giorni fa la notizia dell’addio

Si chiama Maria Soledad Temporini la fidanzata (ormai ex) di Rudy Zerbi, discografico e critico musicale di Lodi con alle spalle una vita sentimentale molto complessa e delicata. L’insegnante di Amici, infatti, ha avuto quattro figli da tre donne diverse: i primi due, Tommaso e Luca, con Simona, che alcuni affermano essere sua moglie (non si hanno notizie certe, in realtà, circa la natura della loro unione); un terzo, Edoardo, è nato dalla sua relazione con Carlotta Miti, attrice e nipote di Gianni Morandi; l’ultimo arrivato, invece, è stato Leo, frutto del rapporto con la sua attuale ex Maria Soledad. La notizia della loro separazione è arrivata negli ultimi giorni, quando Zerbi – ospite del Maurizio Costanzo Show – si è lasciato andare al racconto delle sue vicende private accennando anche alla recente rottura con la mamma di Leo.

ELIMINATO AMICI 2021 SERALE E PAGELLE/ Brivido per Tancredi, Enula rivela: "Ho paura"

È finita tra Rudy Zerbi e la sua fidanzata Maria Soledad Temporini

Di Maria Soledad Temporini, in realtà, non si è mai saputo molto, se non quello che lo stesso Rudy Zerbi ha voluto rivelare nel corso delle sue interviste e dei suoi svariati interventi televisivi. Ma Zerbi rende noto molto di sé e della sua vita privata soprattutto sui social network, dove quotidianamente posta foto e video inerenti al suo lavoro e ai suoi impegni di padre. Spiccano in particolare i ‘ritratti di famiglia’ che lo vedono protagonista ora con sua madre ora con i suoi ragazzi – quattro maschi –, in particolare con Tommaso, il ‘big boy’, cioè il primogenito, al centro dell’ultimo scatto pubblicato il 7 aprile scorso. Sempre su Instagram, Rudy condivide diversi spaccati di quotidianità che contribuiscono a renderlo più umano agli occhi del pubblico: in tanti l’hanno conosciuto come l’intransigente professore di Amici, ma è con i suoi figli che Zerbi dà il meglio di sé.

LEGGI ANCHE:

Perla Blu, esiste il locale citato da Rudy Zerbi ad Amici?/ Maria De Filippi svela...Arisa Vs Zerbi, lite ad Amici per Deddy e Raffaele/ "Usare la cosa del barbiere..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA