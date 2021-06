Maria Soledad Temporini, ex Rudy Zerbi/ Il coach di Amici commenta la separazione

Ospite ad aprile del Maurizio Costanzo Show, Rudy Zerbi ha parlato approfonditamente anche della sua vita privata, caratterizzata – fino a non molto tempo fa – da una relazione stabile con Maria Soledad Temporini, una donna relativamente sconosciuta al mondo dello spettacolo (se non per il suo legame con Zerbi, per l’appunto). I due stavano insieme dal 2012 e avevano anche avuto un figlio, Leonardo, ma di recente hanno deciso di lasciarsi senza dare troppe spiegazioni. Sempre al Maurizio Costanzo, Zerbi si è limitato a dire “è così” a chi gli chiedeva conto dei motivi che li avrebbero spinti a separarsi. Dalle sue (poche) parole intuiamo che questo è un capitolo della sua storia personale che intende in qualche modo preservare. Rudy commenta la notizia in maniera abbastanza serena e rassegnata, indice che gli ex sono comunque rimasti in buoni rapporti. Ricordiamo che Rudy e Maria hanno anche avuto un figlio, Leo, e che per il bene di quest’ultimo dovranno continuare a frequentarsi.

Rudy Zerbi/ Gerry Scotti e “le cose che abbiamo in comune”

Chi è Maria Soledad Temporini e la storia della sua gravidanza travagliata

Rudy Zerbi non ha mai amato spiattellare troppe informazioni circa la sua vita privata. In questo, Maria Soledad Temporini l’ha aiutato molto. La donna è un architetto di origini argentine ben lontano dalle dinamiche del mondo dello spettacolo, motivo per cui non ha mai dato adito a inutili gossip intorno alla loro vita di coppia e di genitori. Zerbi stesso ha parlato di lei pochissime volte, per lo più per condividere una dolorosa vicenda che li ha visti coinvolti ai tempi della gravidanza di Maria. “Al settimo mese di gravidanza Maria ha avuto un distacco totale della placenta”, ha raccontato Rudy in diverse occasioni, specificando di aver rischiato di perdere sia lei che il bambino. All’epoca, Zerbi era già padre di altri tre figli, di cui due – Tommaso e Luca – avuti con una donna di nome Simona e il terzo – Edoardo – nato dalla sua relazione con l’attrice Carlotta Miti.

