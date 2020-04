Maria Soledad Temporini, fidanzata Ruby Zerbi/ Ecco come è entrata nella sua vita

Pubblicità

Maria Soledad Temporini, la fidanzata di Rudy Zerbi, è entrata nella sua vita solo quando il noto volto della tv aveva già vissuto due relazioni importanti. Durante il primo matrimonio Zerbi, che di recente ha raccontato anche la sua devozione a Maria De Filippi, ha avuto infatti due figli e poi è arrivato il piccolo Edoardo grazie alla sua relazione con la nipote di Gianni Morandi, Carlotta Miti. E infine Leo, il figlio che ha avuto proprio con Maria Soledad. Una gravidanza e un parto travagliati tra l’altro, come ha raccontato Rudy qualche tempo fa in un’intervista a Vanity Fair: “Al settimo mese di gravidanza la mia compagna ha avuto un distacco totale della placenta mentre era a casa da sola. Io ero in studio, con il telefono staccato. Gli assistenti hanno cominciato a farmi cenno di uscire, ma io dicevo ‘Un attimo, abbiamo quasi finito’. È dovuto venire il produttore a prendermi per un braccio. Quando sono arrivato all’ospedale le infermiere piangevano: stavano morendo sia Maria sia Leo“. Sono trascorsi cinque anni da allora e la coppia continua ad essere unita. Anche se qualcosa è cambiato. Maria Soledad e Leo stanno benissimo, ma aver consolidato il rapporto con Rudy non ha spinto la prima a scendere a compromessi con una sua regola: niente profili social pubblici.

Maria Soladad Temporini, fidanzata Rudy Zerbi: lontana da occhi indiscreti

Maria Soledad Temporini continua a nascondersi agli occhi dei fan di Rudy Zerbi, il compagno che sta al suo fianco da qualche anno a questa parte. Lui, volto di Amici, figlio di Davide Mengacci, di sicuro è uno protagonisti più presenti nel piccolo schermo italiano degli ultimi tempi. Così è facile credere che Maria Soledad abbia voluto semplicemente sottrarsi a tutta questa visibilità, persino quando si tratta dei social. L’ultima foto pubblica della coppia risale infatti a due anni fa, in occasione del terzo compleanno del figlio Leo. Niente foto di coppia su Instagram quindi per Rudy e Maria Soledad: il quarto figlio del conduttore è sempre al fianco del papà, mentre dormono insieme sul lettone oppure fanno colazione. Possiamo immaginare che la Temporini sia la fotografa che immortala questi splendidi momenti, ma nulla di più. Oggi, mercoledì 15 aprile 2020, Tu sì que vales tornerà in replica nella prima serata di Canale 5 e fra i giudici ritroveremo ancora una volta Rudy Zerbi. Un mondo del tutto diverso rispetto a quello scelto da Maria Soledad per la sua professione: architetto da tanti anni, la donna ha disegnato qualche tempo fa una seduta per animali a forma di osso, chiamata The Brown Dog, per un noto brand. Il prodotto tra l’altro ha avuto un testimonial piuttosto noto: Linus.



