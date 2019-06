MARIA, SORELLA GENNARO LILLIO/ In lacrime abbraccia i fratelli: li difenderò (GF 16)

Una finale ricca di emozioni per Gennaro Lillio che al Grande Fratello 16 ha ritrovato i suoi fratelli. A sorpresa, infatti, l’ex fidanzato di Lory Del Santo ha riabbracciato il fratello Guido e la sorella Maria Lillio che entrano nella mistery room del GF 16. “Guarda quanto è bella” dice Barbara d’Urso a Gennaro Lillio che, con il fratello Guido, può finalmente conoscere ed abbracciare la sorella Maria. “Grazie di cuore a tutti, davanti alla famiglia, ai sentimenti, l’amore non c’è niente, non esiste niente” dice Gennaro emozionato, con la D’Urso che parla anche del padre e conclude dicendo: “voi siete tre fratelli e questa cosa mi piace moltissimo”. Anche Cristiano Malgioglio dice la sua “bellissimo questo quadro familiare, mi dispiace se dovesse uscire fuori dalla casa, ma sappiamo qual è il motivo”. Iva Zanicchi prende la parola: “questo è il Grande Fratello, momenti di grande emozione”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Gennaro Lillio finalista del Grande Fratello 16

Tutto pronto per la finale del Grande Fratello 16, il reality show condotto con grandissimo successo da Barbara D’Urso su Canale 5. Lunedì 10 giugno in prima serata andrà in onda la finale della sedicesima edizione e scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione. In lizza tra i favoriti al primo posto ci sono Martina Nasone, la ragazza dal cuore di latta, e Gennaro Lillio. Il personal trainer, ex fidanzato di Lory Del Santo, proprio grazie alla partecipazione al GF 16 è riuscito a conoscere il fratello Guido e la sorella Maria. Se il primo è già entrato nella casa per fargli una sorpresa, è possibile che in vista della finale la produzione possa decidere di fare entrare nella casa anche Maria Lillio, la sorella che Gennaro non vede l’ora di abbracciare per la prima volta. Chissà che il Grande Fratello non possa fargli questa bella sorpresa!

Maria Lillio, sorella di Gennaro: “Siamo uguali”

Maria Lillio è la sorella di Gennaro, uno dei concorrenti del Grande Fratello 2019. La ragazza ha inviato all’interno della casa un lungo video – messaggio al fratello che non vede l’ora di abbracciare. “Siamo uguali. Sono fiera di te” dice la ragazza nel video salutando il fratello e anticipandogli: “ho tutta una vita da raccontarti e voglio iniziare parlando di lunedì scorso. Mi sono tanto emozionata vedendo te e Guido. Mi sentivo con voi e ora voglio sapere tutto di voi. Sai, Gennaro, ti ho visto al Gf tutti i giorni, ho visto come sei fatto. Volevo un fratello che avrebbe potuto farmi da guida, mi è mancato un fratello col quale confidarmi, che mi avrebbe potuto portare a danza”. Parole che hanno commosso Gennaro, che non vede l’ora di incontrare la sorella e cominciare questo percorso di conoscenza una volta uscito dalla casa.

Maria, la sorella di Gennaro Lillio: “promettimi di non lasciarmi più”

Maria Lillio e Gennaro potrebbero presto incontrarsi. Ebbene si, durante la finale del GF i concorrenti ricevono una serie di sorprese e chissà che il personal trainer non possa abbracciare la sorella proprio all’interno della casa del Grande Fratello 16. Del resto sia Gennaro che Maria sono desiderosi di recuperare il tempo perso e cominciare a viversi come “fratelli”. “Io ho un desiderio” – ha detto la ragazza nel video messaggio rivolgendosi a Gennaro e Guido – “voglio crescere insieme a voi, non sprechiamo quest’occasione”. La ragazza ha poi augurato una buona finale al fratello chiedendogli però una promessa: “non lasciarmi più”. Non solo, Maria Lillio ha inviato anche un piccolo regalo al fratello Gennaro dicendo: “noi non abbiamo colpe, ma recupereremo sicuramente. Mi hai regalato questo rosario, che in passato ti aveva dato tanta forza”.



