Maria Stefania Di Renzo e Filippo, moglie e figlio Alessandro Tersigni/ “Mi sostiene”

Alessandro Tersigni e Maria Stefania Di Renzo, ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, si sono conosciuti nel 2010, dopo la fine della chiacchierata relazione tra l’attore e Melita Toniolo. Relazione nata al Grande Fratello nel 2007 e terminata due anni dopo, nel 2009. “Ho fatto la proposta di matrimonio a Maria Stefania sulla spiaggia di Termoli. Lei ha subito accettato ma qualche giorno dopo l’hanno chiamata per un lavoro importante, della durata di cinque anni, a Marsiglia”, ha raccontato Alessandro Tersigni a “Vieni da me”. Dopo qualche anno separati, i due si sono sposati nel 2016, con una cerimonia riservata. Nel salotto di Caterina Balivo, l’attore de “Il paradiso delle signore” ha speso bellissime parole per la moglie: “Maria Stefania è l’unica che è riuscita a capirmi fin da subito. La stimo molto, è simpatica, auto ironica, intelligente. Se non ci fosse stata lei non avrei fatto tante scelte: mi sostiene sempre. È unica, è molto importante per me”

Nel 2017 Alessandro Tersigni e Maria Stefania Di Renzo sono diventati genitori di Filippo. Per molto tempo l’attore non ha voluto rivelare il nome del figlio. “Il nome è stato scelto con tanta cura: Stefania e io abbiamo preso tutto l’albero genealogico della mia famiglia per vedere come si chiamavano i Tersigni. Poi, abbiamo preso il libro dei nomi e ne abbiamo scelto uno totalmente nuovo”, ha raccontato tempo fa l’attore al settimanale Grand Hotel. L’attore e la ex ballerina, oggi quarantenni, non escludono di allargare la famiglia: “Sa, l’idea di allargare la famiglia io e mia moglie ce l’abbiamo, anche perché dove si mangia in tre si mangia anche in quattro. Ma se dopo il secondo arrivasse il terzo? Ecco, la gestione domesticare sarebbe un po’ complicata”, ha confessato Tersigni al settimanale Visto lo scorso agosto.

